Как можно испортить машину с помощью WD-40

Принято считать, что проникающая смазка WD-40 - это такой же универсальный помощник в работе и быту, как и например, скотч. Автомобилисты и вовсе привыкли к тому, что "вэдэшкой" можно решить, если не все, то многие проблемы с автомобилем. А мы покажем, что это ошибочное и порой опасное заблуждение.

WD-40, в составе которого есть уайт-спирит и минеральное масло (хотя его точная рецептура до сих пор держится в секрете), изначально разрабатывался как продукт промышленного применения, а именно для защиты поверхностей от коррозии.

Такое действие WD-40 основывается на его отличных водоотталкивающих свойствах. Со временем "поклонники" этого состава выявили и другие его достоинства, проверив WD-40 в деле борьбы со стойкими загрязнениями, с окислениями, а также с неработающими тормозами, замерзшими поверхностями и "закипевшими" соединениями.

Например, очень часто с помощью WD-40 автовладельцы пытаются удалить с кузова автомобиля стойкие загрязнения (например, пятна гудрона). И состав с такой задачей справляется без проблем, но вместе с загрязнениями он может повредить верхний слой лакокрасочного покрытия. И есть риск, что при многократном применении состава в месте его нанесения покрытие потеряет своей цвет и "слезет".

Многих впечатляет и то, как WD-40 работает на резиновых элементах: он хорошо их очищает и растворяет даже самую застарелую грязь. Делает он это быстро, и не требует при этом больших усилий со стороны. Все отлично, если бы не одно "но". Вместе с грязью WD-40, действуя как агрессивный агент, растворяет и сам резиновый элемент. За один раз применения "вэдэшки" беды в этом случае, конечно, не будет, но если использовать его так постоянно, то резиновые уплотнители повредятся. Чтобы минимизировать эти риски, после обработки WD-40 рекомендуют промыть резиновый элемент водой.

Кстати, об агрессивном воздействии WD-40 на резиновые элементы следует помнить и любителям использовать этот состав для очистки тормозов. Если распылять этот препарат на компоненты тормозной системы, то он неизбежно попадет и на резиновые пыльники. Не забываем, что тормоза работают в условиях высоких нагрузок и перегрева, а при этих обстоятельствах пыльники, "смоченные" в WD-40, могут быстро порваться и перестать выполнять свою основную функцию - защищать от грязи важные элементы тормозной системы. А грязь не только увеличивает их износ, но и снижает ресурс работы.

Добавим, что есть еще и те автомобилисты, которые используют WD-40 для чернения шин. И тут без комментариев: очевидно, что стремление сэкономить на специализированном средстве для чернений, заменив его составом WD-40, в дальнейшем с большой долей вероятности приведет к еще большим затратам.

И еще одно популярное назначение для WD-40 - окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи. И тут наш "герой" отлично справляется с задачей - быстро и эффективно очищает клеммы. Однако при этом на них остается специфичный налет, на котором весьма быстро накопится грязь. И из-за этого электропроводность клемм снизится.

Состав WD-40 на самом деле - действенное и доступное решение для многих проблем, с которыми может столкнуться автомобилист. Однако автовладелец должен знать о негативных последствиях применения этот препарата и избегать наносить его на пластиковые и резиновые элементы, а также на ЛКП автомобиля.