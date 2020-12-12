Матвиенко: Гафт был настоящим и искренним во всем, что делал

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в Московский театр "Современник" в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

"Выдающийся актер и мастер художественного слова, он во всем был настоящим и искренним - на сцене, на экране, на страницах книг, в словах стихотворений и острых эпиграмм", - говорится в послании.

Матвиенко также отметила яркий, самобытный талант Гафта и его особенную энергетику. "Более полувека он отдал Московскому театру "Современник", снялся в десятках кинолент, создал запоминающиеся и полюбившиеся всем образы. Каждая из его ролей сыграна по-своему уникально и неповторимо. Блистательное творчество Валентина Иосифовича неоднократно отмечено высокими государственными наградами", - напомнила глава Совфеда.

"Мы никогда его не забудем. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким", - добавила она.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. После Школы-студии МХАТ работал в лучших столичных театрах - Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. С 1969 года служил в труппе Московского театра "Современник".

Несколько поколений россиян знают и любят актера за его роли в кино, в том числе в таких картинах как "Чародеи", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!". Всего в фильмографии Валентина Гафта более 100 киноработ.