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Рубрика: Общество

Медведев выразил соболезнования родным и близким умершего Валентина Гафта

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей телеграмме выразил соболезнования по поводу смерти артиста Валентина Гафта.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Напомним, что народный артист России скончался сегодня, 12 декабря, в возрасте 85 лет.

"Его уход - это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.

Дмитрий Медведев также добавил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений.

"Добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - заключил зампредседателя Совета безопасности.

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