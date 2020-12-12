МИД РФ оставляет за собой право ответить на британские санкции

По словам дипломата, Москва рассматривает это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.

Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер, говорится в комментарии МИД РФ.