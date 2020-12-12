МИД РФ оставляет за собой право ответить на британские санкции

Российская сторона с недоумением восприняла решение Великобритании о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По словам дипломата, Москва рассматривает это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.
Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер, говорится в комментарии МИД РФ.