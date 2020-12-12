Наезд на группу демонстрантов в Нью-Йорке совершила женщина

Полицейские в Нью-Йорке задержали женщину, которая была за рулем автомобиля, въехавшего в участников демонстрации. Сейчас следователи выясняют, действовала ли она намеренно.

Официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка, подтвердил, что инцидент произошел в пятницу вечером на Манхеттене. "Несколько протестующих находились на проезжей части", - цитирует ТАСС сотрудника полиции. По его словам, в результате наезда автомобиля пострадали шесть человек, они были доставлены в местные больницы.

Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения виновнице происшествия. Она доставлена в участок, где идет допрос. Между тем, по сведениям источников нью-йоркской газеты Daily News, в полиции считают, что женщина не пыталась специально наехать на толпу. В управлении уточнили, что демонстранты проводили акцию в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля США.