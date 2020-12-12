Назван срок службы новой российской орбитальной станции

Срок службы новой российской орбитальной служебной станции будет неограниченным. Эта информация раскрыта в документах ракетно-космической корпорации "Энергия", специалисты которой занимаются разработкой проекта.

Цель будет достигнута благодаря открытой архитектуре строения станции и заменяемости его модулей. Российский модуль Международной космической станции остается недостроенным на протяжении десятков лет. "В конце срока его эксплуатации возникнет вопрос, топить его или нет? А если изначально закладывать идеологию - модуль проработал свой срок - он отстыковывается и заменяется другим, то станция становится вечной", - цитирует РИА Новости руководителя Института космической политики Ивана Моисеева.

Россия имеет большой опыт в создании орбитальных станций. От небольших "Салютов" и "Алмазов" до многомодульной станции "Мир" и российского сегмента МКС. Однако для всех станций при разработке закладывались сроки эксплуатации. Работа МКС согласована по 2024 год включительно, рассматривается продление сроков до 2030 года.

"Роскосмос" намерен обсудить с NASA сроки эксплуатации МКС. Консультации начнутся в начале 2021 года. Ранее в российском космическом ведомстве отмечали необходимость пересмотра сроков дальнейшего участия в программе. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, а потому дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 членов, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.