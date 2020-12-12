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12.12.2020 18:15
Рубрика: Власть

Опубликовано видео залпового пуска четырех ракет "Булава"

Текст: Юрий Гаврилов
Нынешняя неделя оказалась богатой на знаковые ракетные пуски. В минувшую среду в рамках проводимой под руководством президента страны тренировки по управлению стратегическими наступательными силами расчеты РВСН осуществили стрельбу межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" - ее запустили с космодрома "Плесецк". В тот же день подлодка "Карелия" Северного флота из акватории Баренцева моря выстрелила из-под воды баллистической ракетой "Синева". А экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали по наземным целям высокоточными крылатыми ракетами большой дальности.

11 декабря с находящегося в Белом море фрегата "Адмирал Горшков" выпустили по полигону Чижа гиперзвуковую ракету "Циркон". Набрав колоссальную скорость в более чем 8 Махов и пролетев свыше 350 километров, она точно поразила береговую цель.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Гиперзвуковая ракета фрегата "Адмирал Горшков" успешно поразила цель

И вот в субботу, 12 декабря осуществлен успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава-30" с подлодки в Охотском море. Он в очередной раз подтвердил, что на вооружении Российской армии и флота находится самый современный боевой арсенал, а успешные испытания перспективных ударных систем гарантируют стране безопасность на десятилетия вперед.

По сообщению Минобороны РФ, эту стрельбу произвел экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей". Из глубин Охотского моря новейшая российская субмарина ударила по целям на полигоне Чижа в Архангельской области. По данным оборонного ведомства, полет баллистических ракет морского базирования прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район", - подчеркнули в Минобороны. Там также отметили, что при подготовке и проведении залповой стрельбы экипаж подводного крейсера проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Это событие во многом особенное. Прежде всего, пуск сразу четырех ракет команда "Владимира Мономаха" выполняла впервые. Предыдущие стрельбы "Булавой" экипаж подлодки провел четыре года назад - в ноябре 2015-го моряки выпустили из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура две ракеты. В обоих случаях ударный морской комплекс подтвердил свою надежность и высокую эффективность при залповой стрельбе. К тому же пуски стали серьезным испытанием для самого носителя ракет. И субмарина с честью выдержала испытание.

Фото: Сергей Федюнин/wikimedia.org
Полмира одним залпом: в 1981-м вступила в строй первая подлодка "Акула"

Стоит напомнить, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" относится к атомным подлодкам 4-го поколения. Арсенал у них весьма внушительный. Помимо 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, лодки данного проекта также оснащены торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарин, конечно же, морская "Булава" - их на каждой лодке 16 штук.

По данным из открытых источников, трехступенчатая твердотопливная "Булава" несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров они могут поразить цели с вероятным отклонением всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.

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