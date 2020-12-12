Пять ошибок, из-за которых из шин вылетают шипы

Этот текст будет полезен любителям шипованной резины, поскольку в нем суммированы ключевые ошибки, из-за которых покрышки лишаются шипов значительно быстрее, чем рассчитывал производитель. Одновременно мы даем советы о том, как не потерять едва ли не половину "зубастой" армии буквально за один сезон.

Отказ от обкатки

Не все в курсе, но шипованную резину нужно обкатывать точно так же, как и новый автомобиль. Дело в том, что при ошиповке на заводе на посадочное место шипа наносится специальная смазка.

Первые несколько сотен километров шипы и посадочные места, образно говоря, притираются, а смазка участвует в процессе мини-вулканизации. Одновременно шипы при аккуратной езде первые несколько сотен километров выравниваются по длине.

Ведь равномерное погружение шипов в протектор не может гарантировать ни один производитель. По этим причинам первые 500-1000 км следует избегать резких стартов, активных ускорений, особенно на виражах, и экстренных торможений. Оптимальная скорость при этом не должна превышать 70 км/ч. Не рекомендуется также первые 500 км ездить на шиповке по сухому асфальту. Оптимальное время для обкатки - когда температура упала ниже +7 °C.

Неправильное давление в шинах

Недокачка и перекачка в случае с шипованными покрышками одинаково вредна. В первом случае контакт с дорогой в центр колеса ослабевает, а по краям усиливается. Одновременно возрастают крены и раскачка в поворотах, а при проезде неровностей растет ударная нагрузка на подвеску. Как следствие вы гораздо быстрее, чем рассчитывали, потеряете часть шипов в плечевых зонах покрышек.

При перекачивании же резины пятно контакта с дорогой сужается. Основную нагрузку на себя берет центральная часть протектора, соответственно, шипы, находящиеся в этом секторе, - первые кандидаты на вылет.

Кроме того, с перекаченной шиповкой увеличивается тормозной путь, шины хуже гасят удары, соответственно, страдает плавность хода. Наконец, важно помнить о том, что при похолодании давление в шинах меняется. А именно - если покрышкам накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,8 бар. Соответственно, подкачивайте колеса пропорционально снижению температуры за бортом.

Агрессивная езда

Упомянутые выше приемы активной езды - с резкими стартами, ускорениями, перестроениями, торможениями, заходами на вираж на высокой скорости - способствуют преждевременному облысению "шиповки". Следует также по возможности избегать пробуксовки, в особенности на асфальте.

С особой осторожностью следует также преодолевать ямы, дорожные стыки, трамвайные пути, лежачие полицейские и прочие неровности.

Жесткий контакт с упомянутыми препятствиями способствует выпадению шипов из посадочных мест. И наоборот - практикуя спокойную езду зимой, вы не только минимизируете риски ДТП, но также продлеваете жизнь резине вашего автомобиля.

Перегрев шин

Зимы бывают разные. При температуре за бортом выше +7 °C из-за особенностей резиновой смеси зимних шин последние начнут греться.

Если же водитель практикует активную езду с резкими стартами, ускорениями и торможениями, то процесс усилится. Что происходит в этом случае? Основание шипов удерживается внутренним жестким каркасом покрышки. Внешний же слой - гораздо мягче, благодаря нему "шиповка" прилипает к асфальту.

При движении во время оттепели мягкий внешний слой покрышки размягчается в еще большей степени, шина начинает подламываться на виражах, стартах и торможениях, и нагрузка на шипы резко возрастает. Усиливается также трение и нагрев самых шипов, вследствие чего гнезда начинают размягчаться. Все это провоцирует ускоренный вылет шипов. Кроме того, при эксплуатации "шиповки" при плюсовой температуре увеличивается тормозной путь автомобиля, что также не способствует сохранению шипов в посадочных местах.

Маневры на парковке

И, наконец, хотите сохранить побольше шипов в вашей зимней резине - откажитесь от вредной привычки крутить руль, когда автомобиль стоит на месте.

Дело в том, что трение об асфальт в момент поворота руля на месте максимально.

Соответственно, на шипы колес передней оси оказывается излишнее механическое воздействие. Иными словами, маневры на парковке крайне желательно осуществлять во время движения.

При таком раскладе вы продлите жизнь также и элементам рулевого управления, которое тоже очень не любит, когда "баранку" крутят на месте.