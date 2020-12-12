Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины

Правительство России утвердило перечень лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В расширенный перечень попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, ряд депутатов от фракции "Слуга народа", пишет ТАСС. Всего в список внесены фамилии 849 человек, в отношении которых применяются специальные экономические меры в числе которых: замораживание на территории РФ безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, а также запрет на перечисление средств за пределы российской территории.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Такое решение было принято в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Киева в отношении россиян. В сентябре этого года список был расширен: персональные санкции распространили еще на 43 человека, в том числе на экс-президента Украины Петра Порошенко.