Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Владимир Путин выразил соболезнования жене народного артиста России Валентина Гафта Ольге Остроумовой. Об этом говорится в телеграмме президента РФ.

Напомним, что актер умер в субботу в возрасте 85 лет.

"Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова", - говорится в телеграмме.

Как отметил Владимир Путин, Гафт везде играл блистательно, покорял публику неподражаемым актерским темпераментом и обаянием.

"Светлая память о Валентине Иосифовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования", - говорится в телеграмме.