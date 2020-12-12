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12.12.2020 21:01
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Динамо" и стал единоличным лидером РПЛ

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" победил на своем поле "Динамо" со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата России и единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В отличие от еврокубков, из которых зенитовцы вылетели по итогам группового этапа Лиги чемпионов, в национальном первенстве "сине-бело-голубые" идут наверху. Правда цена ошибки сейчас очень высока: перед этим туром в активе зенитовцев и "Спартака" было по 35 очков, у ЦСКА - на два меньше.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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За полчаса до начала встречи в Санкт-Петербурге спартаковцы потерпели поражение от "Сочи". Это означало, что в случае победы "Зенит" оторвется от ближайшего конкурента и упрочит свои позиции.

Уже в первом тайме хозяева провели два мяча: дубль оформил Артем Дзюба. Второй гол капитан сборной России забил с пенальти, который судья Сергей Иванов назначил после просмотра VAR. Начало второго тайма прошло под диктовку "Динамо": на 56-й минуте Николай Комличенко с пенальти сократил отставание своей команды до одного мяча. Буквально в следующей же атаке москвичи могли сравнять счет, но Вячеслав Грулев из убойной позиции пробил мимо. Ну а окончательный счет на 84-й минуте установил вышедший на замену Сердар Азмун.

Благодаря победе "Зенит" единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ, оторвавшись от "Спартака" на три очка - 38 против 35. Что касается "Динамо", то москвичи занимают четвертое место с 30-ю очками.

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