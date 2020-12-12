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12.12.2020 13:20
Рубрика: Общество

Швыдкой, Драпеко, Михалков, Калягин рассказали о Валентине Гафте

Текст: Наталья Лебедева
Декабрь продолжает свой печальный звездопад. В субботу пришла еще одна печальная новость - ушел из жизни яркий актер, режиссер, писатель и поэт Валентин Гафт. Ему было 85 лет. О друге, коллеге, учителе, кумире вспоминают те, кто его знал и любил.

Гафт не вписывался в понятие театральной труппы, он всегда был ярким артистом и индивидуальностью, уверен специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Валентин Иосифович был чрезвычайной индивидуальностью. Он не вписывался подчас в обычное понимание труппы - был очень ярким, очень заметным, очень индивидуальным, требующим к себе внимания как актер. И он имел на это право. Режиссеры понимали, что иметь дело с таким строптивым артистом очень сложно. Таких артистов очень мало в сегодняшнем театре", - так объясняет Швыдкой востребованность Гафта как актера.

По его словам, артиста отличали смелость и ум. "Он умел рисковать как актер, умел рисковать как человек, когда он начал писать свои замечательные эпиграммы. Вообще быть умным артистом - это очень тяжелое испытание. А Валентин Иосифович был умным артистом, замечательным и тонким, - приводит слова Швыдкого ТАСС. - Я не люблю, когда говорят, что ушла эпоха. Нет, ушел Валентин Иосифович Гафт, человек, которого никто никогда не заменит, потому что он был совершенно уникальным феноменом человеческой и творческой жизни. Очень жалко и горько, что его уже нет с нами".

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре и в прошлом актриса Елена Драпеко назвала Валентина Гафта ярчайшей звездой на нашем театральном и кинематографическом небосклоне.

"Сердечные соболезнования моей подруге Ольге Остроумовой, с которой мы вместе снимались в фильме "А зори здесь тихие". Она очень много сил, времени, любви отдала Гафту, и для нее это, конечно, страшная потеря. Но это и потеря для всех нас. Он обладал множеством талантов, он был замечательным актером, но и все мы знаем его сочинения, эпиграммы, которыми он сыпал и награждал, его стихи", - сказала Драпеко, которую цитирует РИА Новости.

Режиссер Никита Михалков отметил невероятную чистоту и искренность Валентина Гафта.

"Я никогда не понимал, как, живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека - во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта. Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают", - приводит слова режиссера его пресс-служба.

Для председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина Валентин Гафт был не просто другом, но и потрясающим актером и большим мастером.

"Это был блестящий мастер, каждая его роль была шедевр. У Валентина Иосифовича было множество талантов. Он читал прекрасные стихи, эпиграммы, у него была очень твердая гражданская позиция высокого уровня. Его работа над ролью - это урок для многих поколений актеров. На репетиции он всегда мучил себя, мучил всех, как казалось, он скрупулезно выяснял каждую мелочь, каждую деталь образа, над которым работал. Это урок, серьезный урок для всех", - заявил он РИА Новости.

Калягин рассказал, что им много раз доводилось вместе играть на сцене и в кино. "Мы дружили с ним, потом судьба развела нас по разным театрам, но, когда встречались, были рады пообщаться, поделиться. Ушел еще один большой актер, крупная личность. Огромная потеря для театра и для культуры вообще. Мои самые искренние соболезнования супруге, близким и друзьям Валентина Иосифовича", - добавил он.

Актер и сценарист Александр Адабашьян был краток. "Валентин Гафт из той категории актеров, которых уже не делают, человек был уникальный, штучный, очень жалко", - цитирует его РИА Новости.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Валентин Гафт РГ-Видео

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