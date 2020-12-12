Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах

"Верховный суд действительно нас подвел. Ни мудрости, ни мужества!", - написал президент США Дональд Трамп в Twiiter около полуночи в пятницу, прокомментировав решение высшей американской судебной инстанции по иску Техаса о выборах главы государства. Трамп призвал своих сторонников продолжать борьбу. Пока неизвестно, как проголосовал каждый конкретный из девяти членов суда высшей американской юридической инстанции, в которой шесть человек являются консерваторами, а три из них назначены на этот пост лично Трампом в период его правления.

Иск, поданный генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, верным союзником Трампа, был направлен на то, чтобы подать в суд на Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин, которые поддержали кандидата от демократов Джо Байдена, и заставить их избирательные комитеты аннулировать результаты выборов 3 ноября. "Ходатайство штата Техас о разрешении подать жалобу отклонено из-за отсутствия права в соответствии со статьей III Конституции. Техас не продемонстрировал юридически признанной заинтересованности в том, как другой штат проводит свои выборы. Все остальные рассмотрения ходатайства отклоняются как несостоятельные", - говорится в постановлении Верховного суда.

Сам техасский прокурор Пакстон, назвав решение суда "неудачным", пообещал продолжать борьбу. В свою очередь бывший мэр Нью-Йорка Рудольф "Руди" Джулиани, юридический поверенный президента Трампа, в пятницу вечером сказал в эфире Fox News, что отклонение Верховным судом иска Техаса с целью отменить голосование в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине не положит конец избирательной борьбе.

"Жители нашей страны имеют право на слушание по этому поводу, - сказал Джулиани. - Они (судьи) должны были, по крайней мере, выслушать нас, чтобы мы могли представить наши факты, а не просто отодвинуть их в сторону, чтобы никто никогда не услышал их". "Бой продолжится", - заключил Джулиани.

Вместе с тем, в понедельник, 14 декабря, должно пройти окончательное заседание коллегии выборщиков, на котором ожидается юридическое оформление кандидатуры Джозефа Байдена в качестве избранного президента США.