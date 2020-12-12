Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который оспаривал итоги президентских выборов. Об этом свидетельствует обнародованное в пятницу постановление инстанции.

Такое решение объясняется тем, что "Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы", - цитирует ТАСС.

Напомним, иск в интересах действующего президента США Дональда Трампа был подан генпрокурором Техаса к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Пакстон настаивает, что в этих штатах не были соблюдены нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте, в связи с чем результаты выборов должны быть признаны недействительными.

Данный иск поддержали свыше 100 членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии. Сам Трамп в среду обратился в Верховный США суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск.