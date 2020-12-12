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12.12.2020 06:30
Рубрика: В мире

Трамп: До начала вакцинации от COVID-19 в США осталось менее 24 часов

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило для применения вакцину от коронавируса, разработанную совместно американской и немецкой компаниями.

Фото: AFP/Yasin AKGUL
В США сообщили о смерти шести человек в ходе испытаний вакцины от COVID-19

Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter. По его словам, уже начались поставки препарата во все штаты. "Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - цитирует ТАСС президента.

Ранее сообщалось, что в США число людей, умерших от последствий COVID-19, уже превысило военные потери страны во Второй мировой войне. По данным на пятницу, жертвами коронавируса стали более 292 тысяч американцев. По сведениям министерства по делам ветеранов, США во Второй мировой потеряли убитыми 291,5 тысячи военнослужащих.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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