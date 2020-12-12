У "Истории игрушек" появится спин-офф про Базза Лайтера

Буквально десятками новых сериалов по вселенным "Звездных войн" и комиксов Marvel деятельность Disney в ближайшее время не ограничится - планов у корпорации и в других направлениях великое громадьё.

В частности, Pixar разрабатывает спин-офф-приквел хитовой серии мультфильмов "История игрушек" - публику ждет "сольник" отважного, хотя и чуть недалекого, астронавта Базза Лайтера. А именно - его так называемое становление.

В оригинале озвучит Базза Крис Эванс. Режиссер - Ангус МакЛэйн, ранее работавший над "В поисках Дори", второй "Историей игрушек" и "Корпорацией монстров".

Here’s a first look of the young test pilot that became the Space Ranger we all know him to be today. Lightyear launches into theaters June 17, 2022. pic.twitter.com/QfXnHsBLcO — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Датой премьеры заявлено 17 июня 2022 года.

Первая "История игрушек" вышла в 1995-м, заработала более 373 миллионов долларов (при бюджете в тридцать), три номинации на "Оскар" и получила статуэтку в категории "За особые достижения". Базз там говорил голосом Тима Аллена.

Четвертая "История" вышла в прошлом году, собрав мировую кассу свыше миллиарда долларов.