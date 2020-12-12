В Kia извинились за проблемы с дизельными Sorento в России

Проблемы с дизельными Kia Sorento, из-за которых старт их продаж в России был неожиданно перенесен, позади. Все машины уже поступили в продажу.

Напомним, о неких сложностях с дизельными автомобилями стало известно в конце ноября. Тогда появилась информация о том, что дилеры корейской марки отказываются выдавать клиентам уже оплаченные ими кроссоверы. Позже в Kia официально объявили о переносе старта продаж таких модификаций, объяснив их "необходимостью дальнейшего изучения сложившейся ситуации после проведения дополнительной инспекции первой партии автомобилей, собранной для российского рынка".

Конкретная причина "сложившейся ситуации" не называлась. Но, по неофициальным данным, кроссоверы с дизельным мотором могли иметь проблемы с программным обеспечением коробки передач. С такими машинами компания продолжит работы, однако остальные, у которых дефект не выявлен, уже поступили в продажу с 7 декабря.

- По результатам инспекции был выявлен ряд автомобилей, по которым требуется план профилактических работ. Все допущенные к продаже автомобили полностью соответствуют стандартам Kia Motors. На них распространяется традиционная для Kia в России длительная гарантия производителя - 5 лет или 150 000 км пробега. Приносим искренние извинения клиентам, ожидающим автомобили, по которым требуется план профилактических работ. Совместно с дилерскими предприятиями мы контактируем с каждым из них для нахождения оптимального решения, удовлетворяющего интересы клиента, - прокомментировали для "РГ" в представительстве бренда.

Там добавили, что теперь Kia Sorento доступны во всех комплектациях - хотя некоторые пока и не прописаны в конфигураторе на официальном сайте марки.

Напомним, Kia Sorento собирают для России на заводе "Автотор" в Калининградской области. Старт продажи нового поколения модели состоялся 15 октября. За две недели компания продала 322 машины, а в ноябре - 949 (с учетом Sorento Prime).