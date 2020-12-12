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12.12.2020 13:43
Рубрика: Культура

Валентин Гафт был отличным поэтом: Пять самых известных эпиграмм

Текст: Александр Алексеев
Валентин Гафт - высокий, интеллигентный, стильный, ироничный и даже, порой, язвительный - был популярен еще и как автор едких эпиграмм. От него доставалось и коллегам, и приятелям.
Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кто-то обижался, кто-то прислушивался, но, наверное, все понимали: чтобы не попасть под сатирические усмешку Валентина Гафта надо держать ухо востро и не подставляться, а стать хоть немножечко лучше…. Свои эпиграммы он читал обычно на творческих вечерах или актерских "капустинках".

Фото: Николай Малышев/ ТАСС
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Некоторые знакомые замирали от страха: вдруг и про нас теперь что-то сложит?! И вспоминали: были ли они в чем-то виноваты, чтобы не попасть в новые строчки Гафта, принципиального и резкого в своих иронии и сарказме?

При этом сам Валентин Гафт публично себя поэтом не называл. Хотя, безусловно, был им! Народным, справедливым и ярким. По-актерски наблюдательным и эмоциональным, щедрым на образы, метафоры и аллегории.

При этом не все эпиграммы были саркастичными. Ведь Гафт, можно сказать, выдавал "всем по делам их".

Эпиграмма, посвященная замечательному актеру, народному артисту России Михаилу Ульянову, например, - очень уважительная и добродушная. А в опубликованном варианте этих поэтических строк Валентин Иосифович даже обращается к нему "на Вы", причем, как уверяет молва, настоял именно на таком правописании в книжной редакции ЭКСМО.

Вот 5 самых известных эпиграмм Валентина Гафта, быстро "разошедшихся в народ":

Савелию Крамарову

Теперь он не косит, а смотрит прямо

На родину свою издалека

Не думаю, что стал умнее там он,

Но мы ценить умели "дурака"

(Написано после эмиграции Крамарова в США, где он вскоре сделал операцию на глазах, - Прим. Ред.)

Леониду Ярмольнику

Чего не сделаешь за стольник,

Чтоб овладеть теплом сердец?

Был даже чайником Ярмольник,

Но унитаз - его венец…

(Ярмольник в своих творческих вечерах, будучи отличным мимом, часто изображал чайник и унитаз, - Прим. Ред)

Вячеславу Зайцеву

Царь моды - он теперь у власти

Все страны рвут его на части,

Он моды раб и господин.

Дел тряпочных великий мастер,

И женщин розовое счастье,

И голубая страсть мужчин.

(Посвящение известному модельеру и телеведущему, - Прим. Ред.)

Михаилу Ульянову

Ульянов, Вы большой оратор,

В Вас силы и таланта сплав.

Такой возьмет не только театр,

Вокзал возьмет и телеграф.

Михаилу Глузскому

Он выдержит стойко любые нагрузки,

Мгновенно исчезнут сомненья и боль,

Когда в договоре написано ГЛУЗСКИЙ,

Приличная сумма и главная роль.

Культура Кино и ТВ Персона: Валентин Гафт

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