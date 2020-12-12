Валентин Гафт был отличным поэтом: Пять самых известных эпиграмм

Кто-то обижался, кто-то прислушивался, но, наверное, все понимали: чтобы не попасть под сатирические усмешку Валентина Гафта надо держать ухо востро и не подставляться, а стать хоть немножечко лучше…. Свои эпиграммы он читал обычно на творческих вечерах или актерских "капустинках".
Некоторые знакомые замирали от страха: вдруг и про нас теперь что-то сложит?! И вспоминали: были ли они в чем-то виноваты, чтобы не попасть в новые строчки Гафта, принципиального и резкого в своих иронии и сарказме?
При этом сам Валентин Гафт публично себя поэтом не называл. Хотя, безусловно, был им! Народным, справедливым и ярким. По-актерски наблюдательным и эмоциональным, щедрым на образы, метафоры и аллегории.
При этом не все эпиграммы были саркастичными. Ведь Гафт, можно сказать, выдавал "всем по делам их".
Эпиграмма, посвященная замечательному актеру, народному артисту России Михаилу Ульянову, например, - очень уважительная и добродушная. А в опубликованном варианте этих поэтических строк Валентин Иосифович даже обращается к нему "на Вы", причем, как уверяет молва, настоял именно на таком правописании в книжной редакции ЭКСМО.
Вот 5 самых известных эпиграмм Валентина Гафта, быстро "разошедшихся в народ":
Савелию Крамарову
Теперь он не косит, а смотрит прямо
На родину свою издалека
Не думаю, что стал умнее там он,
Но мы ценить умели "дурака"
(Написано после эмиграции Крамарова в США, где он вскоре сделал операцию на глазах, - Прим. Ред.)
Леониду Ярмольнику
Чего не сделаешь за стольник,
Чтоб овладеть теплом сердец?
Был даже чайником Ярмольник,
Но унитаз - его венец…
(Ярмольник в своих творческих вечерах, будучи отличным мимом, часто изображал чайник и унитаз, - Прим. Ред)
Вячеславу Зайцеву
Царь моды - он теперь у власти
Все страны рвут его на части,
Он моды раб и господин.
Дел тряпочных великий мастер,
И женщин розовое счастье,
И голубая страсть мужчин.
(Посвящение известному модельеру и телеведущему, - Прим. Ред.)
Михаилу Ульянову
Ульянов, Вы большой оратор,
В Вас силы и таланта сплав.
Такой возьмет не только театр,
Вокзал возьмет и телеграф.
Михаилу Глузскому
Он выдержит стойко любые нагрузки,
Мгновенно исчезнут сомненья и боль,
Когда в договоре написано ГЛУЗСКИЙ,
Приличная сумма и главная роль.