Постановление губернатора Забайкальского края от 9 декабря 2020 года № 161 "О внесении изменений в пункт 4.2 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

Внести в пункт 42 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156), следующие изменения:

1) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"с 16 ноября по 9 декабря 2020 года включительно для обучающихся 1-5 классов;

с 9 ноября по 13 декабря 2020 года включительно для обучающихся 6-8 классов;";

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"3) осуществлять с 30 ноября 2020 года для обучающихся 9-11 классов, с 10 декабря 2020 года для обучающихся 1-5 классов, с 14 декабря 2020 года для обучающихся 6-8 классов и до окончания периода действия режима повышенной готовности реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю для образовательных организаций с численностью обучающихся менее 500 человек, два раза в неделю для образовательных организаций с численностью обучающихся свыше 500 человек, с проведением в указанные дни дезинфекционных мероприятий.";

3) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"4) обеспечить для обучающихся 1-11 классов по письменному заявлению родителей (законных представителей) осуществление реализации образовательных программ только с использованием дистанционных образовательных технологий или с выборочным посещением отдельных предметов.";

4) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

"Профессиональным образовательным организациям для обучающихся по программам профессиональной подготовки, а также по образовательным программам среднего профессионального образования первых курсов в период с 9 ноября по 27 декабря 2020 года включительно, а для обучающихся второго и последующих курсов в период с 9 ноября по 9 декабря 2020 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей, расположенным на территории населенных пунктов, указанных в приложении № 6 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, в период с 9 ноября по 9 декабря 2020 года включительно осуществлять реализацию указанных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.";

5) дополнить абзацем следующего содержания:

"Образовательным организациям высшего образования в период с 9 ноября по 9 декабря 2020 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.".

А.М.Осипов







