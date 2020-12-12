Зачем скупают старые автомобильные аккумуляторы

Старую аккумуляторную батарею можно просто сдать в утилизационный центр, но можно и продать. Разберемся в том, кто и зачем их скупает.

Главные причины быстрой смерти аккумуляторов

Рано или поздно аккумуляторная батарея автомобиля вырабатывает свой ресурс (в среднем за пять лет), причем это может произойти гораздо раньше, чем рассчитывает владелец автомобиля, если он пренебрегает очевидными правилами - забывает выключать светотехнику и другие энергопотребители машины, заряжает аккумулятор током чрезмерной силы, не проявляет внимания к уровню напряжения бортовой сети и допускает загрязнение электролита.

Получается, выход один - выкидывать старую батарею или покупать новую? А вот и нет. Оказывается, отработавший аккумулятор можно выгодно сбыть.

Куда сбыть старый аккумулятор

Если прошерстить интернет, обнаружится множество контор, готовых приобрести "мертвый" автомобильный аккумулятор и даже приехать за ним к вам домой или в гараж совершенно бесплатно. Но можно даже не утруждать себя веб-серфингом.

На обочинах, как правило на периферии, легко обнаружить ларьки, обклеенные объявлениями о приеме и покупке подержанных аккумуляторов. В среднем вам предложат за АКБ от 500 рублей, в строгой зависимости от веса устройства.

Да, стоимость аккумулятора такие закупщики измеряют килограммами. За 1 кг разные конторы дают от 50 до 70 рублей. При этом аккумуляторная батарея на 55 А/ч весит, как правило, примерно 12 кг, а на 100 А/ч - 23 кг.

Зачем покупают старые аккумуляторы

По большому счету аккумуляторная батарея состоит из трех компонентов - пластика, кислоты и свинца. Стандартный вес АКБ не превышает 15 кг. При этом полимеров здесь - около 1,5 кг, порядка 3 кг электролита и 10 кг свинца, диoксидов, оксидов и других cплaвов.

Первые два компонента, как можно догадаться, не представляют ценности для скупщиков. Другое дело - свинец, который можно подвергнуть вторичной переработке. Температура его плавления составляет лишь 327 градусов.

В наиболее компактных аккумуляторах на 55 А/ч в состоянии быстрого и легкого доступа находится около 3 кг свинца и его соединений. В мощных же батареях для грузовых автомобилей этого металла и того больше - порядка девяти килограмм. Более того, профессионалы, которые зарабатывают на подержанных аккумуляторах, умеют "выпотрошить" их по полной, забрав в том числе и запас, заключенный в труднодоступных соединениях.

Как продлить жизнь АКБ

Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.