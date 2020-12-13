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13.12.2020 01:30
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, вредно ли держать смартфон у кровати во время сна

Текст: Иван Черноусов
Привычка держать с собой смартфон всегда под рукой настолько плотно в нашу жизнь, что люди кладут его рядом с собой даже перед сном. О том, можно ли это делать и о других вредных привычках, "РГ" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого, - развеял миф Сергей Кузьменко. - Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов".

Фото: istock
Эксперт рассказал, как правильно настроить смартфон

Но эксперт уверен, что нельзя долго смотреть в экран перед сном, уже лежа в постели. "Во-первых, это вредно для зрения (перевод телефона в режим чтения или ночной режим несколько снижает нагрузку на глаза, но не устраняет ее совсем), - объяснил Кузьменко. - Во-вторых, это может вызвать нарушения сна, и с психологической точки зрения (нервная система волнуется от прочитанных новостей, мозг пытается обработать всю информацию, которую пользователь проскроллил в ленте), так и с физиологической (свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше). Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант".

Также эксперт посоветовал не оставлять девайс на зарядке всю ночь. "Это может негативно повлиять на срок службы аккумулятора в долгосрочной перспективе и чревато перегревом, если зарядное устройство или сам телефон неисправны", - заключил Кузьменко.

Digital Гаджеты Госфонды и контрольные органы Роскачество

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