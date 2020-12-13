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"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии

Новости
    13.12.2020, 18:57
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной" (Druk) получила высокую оценку жюри Европейской киноакадемии. Лента получила главный приз, Винтерберг был признан лучшим режиссером, Мадсу Миккельсену была присуждена премия за лучшую мужскую роль, кроме того "Еще по одной" удостоилась приза в номинации "Лучший сценарий", который Винтенберг разделил со своим верным соратником Тобиасом Линдхольмом.

Лучшей европейской актрисой была признана Паула Бер ("Ундина"). Главным открытием европейского кино стал Карло Сирони и его фильм "Соло", лучшей комедией - "Триумф" Эммануэля Курколя, лучшим документальным фильмом - "Коллектив" Алексадра Нанэу, лучшим мультфильмом - "Хосеп" Аурэля.

Список победителей в других номинациях - здесь.

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