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Рубрика: В мире

Глава BioNTech назвал срок взятия коронавируса под контроль

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Глава германской компании BioNTech Угур Шахин заявил, что распространение коронавирусной инфекции удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Правда, есть одно условие - масштабная вакцинация населения. Чтобы переломить ситуацию, например, в США, нужно привить не менее 30 процентов американцев. "Это может произойти уже в апреле следующего года", - уточнил глава BioNTech в интервью телеканалу Fox News.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На прошлой неделе СМИ сообщили, что в ходе испытаний вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, скончались шесть человек. Но, несмотря на это, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило новую вакцину. И уже вечером 11 декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной вакцинации в стране. "Препарат начал поступать во все штаты", - цитирует ТАСС американского лидера.

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