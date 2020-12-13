Глава BioNTech назвал срок взятия коронавируса под контроль

Глава германской компании BioNTech Угур Шахин заявил, что распространение коронавирусной инфекции удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Правда, есть одно условие - масштабная вакцинация населения. Чтобы переломить ситуацию, например, в США, нужно привить не менее 30 процентов американцев. "Это может произойти уже в апреле следующего года", - уточнил глава BioNTech в интервью телеканалу Fox News.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в ходе испытаний вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, скончались шесть человек. Но, несмотря на это, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило новую вакцину. И уже вечером 11 декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной вакцинации в стране. "Препарат начал поступать во все штаты", - цитирует ТАСС американского лидера.