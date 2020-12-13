Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции продлили до 7 января разрешение на въезд в страну россиян. Условия прежние: справка, подтверждающая отсутствие коронавируса SARS-CoV-2, выданная максимум за 72 часа до прилета, и бронь номера в гостинице (ваучер). Попасть в Грецию можно исключительно воздушным путем - через Афины, Салоники и Ираклион. Кроме того, есть лимит: 500 человек в неделю.

Тест на COVID-19 может быть сделан в государственных или частных лабораториях. В справке на английском языке должны быть указаны имя, фамилия, номер паспорта. За день до прибытия в страну также необходимо заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции.

Напоминаем, что регулярные авиаперевозки из России в Грецию до сих пор под запретом. Однако с 21 ноября дважды в неделю выполняются так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут лишь определенные категории пассажиров.

В Греции, где общее число инфицированных SARS-CoV-2 достигло 123 842 человека, до 7 января действует строгий карантин. Кафе, рестораны и прочие предприятия общественного питания закрыты, сообщает ТАСС.