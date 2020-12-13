Италия осудила казнь главы новостного портала Amad News в Иране

Власти Италии осудили казнь главы информационного портала Amad News Рухолла Зама.

Напомним, смертный приговор был приведен в исполнение утром 12 декабря. "Данная мера не имеет никакой практической ценности для борьбы с преступностью, а отказ от нее вносит вклад в укрепление демократии и уважения прав человека", - говорится в заявлении МИД Италии. Также подчеркивается, что казнь "является жестокостью, которая неприемлема ни при каких условиях". Лидеры сразу нескольких европейских стран призвали Тегеран ввести мораторий на смертную казнь.

По версии следствия, Рухолла Зам через свой новостной сайт призывал к насилию во время декабрьских протестов 2017 года. Журналист был задержан в октябре 2019 года. Ему предъявили обвинение в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Об этом напоминает ТАСС.