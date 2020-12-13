Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму

Солидный пакет по координации молодежной политики в Союзном государстве представили в воскресенье на VIII Белорусско-российском молодежном форуме представители национального совета молодежных и детских объединений РФ в Минске. А первый этап слета, напоминает БЕЛТА, состоялся в формате видеоконференции в последних числах сентября.

Очная часть форума, уточняет агентство, объединила сегодня представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций - партнеров Беларуси и России.

Лидер общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий с удовлетворением констатировал, что вместе с белорусами уже реализовано "огромное количество совместных проектов". А накануне Нового года - по традиции, сказал он, "мы сможем сверить часы и подвести итоги непростого во всех смыслах 2020 года, выстроить дорожную карту на год грядущий", - уточнив, что у РСМ есть, что предложить своим коллегам, "особенно в разрезе новых технологий и молодежного туризма". Уверенность в том, что "результатами встречи станут новые прорывные решения", - выразил и председатель совета молодежных и детских объединений РФ Григорий Петушков.

Время подтвердило, заявил в свою очередь и первый секретарь ЦК белорусского союза молодежи (БРСМ), член верхней палаты национального парламента Дмитрий Воронюк, что "на диалоговой площадке зарождаются взаимодействие и дружба, которые перерастают в конкретные дела".

Обсудят на нынешнем форуме молодые лидеры и стратегию сохранения исторической памяти. Ведь эта тема, по словам модераторов встречи, "как никогда актуальна". И общая задача нового поколения, утверждают они, состоит в том, чтобы не допустить попытки переписать историю Великой Победы.

В повестку форума включены также вопросы о поддержке волонтерского движения и молодежных лидеров с целью укрепления кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью. Кроме того, "состоится расширенный обмен опытом трудоустройства молодежи обеих стран", - рассказал Воронюк.

Запланирована встреча участников форума с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным.

Работа форума, который проводится уже семь лет, продлится до вторника. Молодежи предстоит посетить историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и встретиться с участниками международной акции "Во славу общей Победы". А 15 декабря все они присоединятся к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти".

Завершится работа форума, резюмирует агентство, встречей с членами верхней палаты белорусского парламента.