Пять ошибок, которые водители совершают при очистке стекол от наледи

С похолоданием и перепадами температур водителям чаще приходится удалять со стекол их автомобилей снег и наледь. При этом они допускают ряд ошибок, которые могут как минимум замедлить процесс очистки и как максимум - нанести вред транспорту. Так что "чистильщики" делают не так?

Резкий перепад температур

В стремлении отогреть замерзшие стекла как можно быстрее многие водители буквально переходят красную черту.

Кто-то поливает обледеневшие стекла теплой, а то и горячей водой, кто-то использует переносные автономные отопители и даже работающие от прикуривателя фены для экстренного улучшения обзора.

Такой температурный шок вполне может спровоцировать трещины в стеклах, особенно если они уже имеют микротрещины или сколы. Более того, трещины может вызвать даже штатный воздушный отопитель, если вы направите поток воздуха строго на лобовое стекло при серьезном минусе за бортом. Вполне могут пострадать также уплотнители и ЛКП кузова. Относительно безопасный способ - приложить к лобовому стеклу грелку с едва теплой водой, не задерживая ее долго на одном месте. Как вариант, стекло можно попытаться протереть тряпкой, смоченной "незамерзайкой".

Тереть скребком и щеткой

Опять-таки для ускорения процесса разморозки многие владельцы начинают скрести "лобовуху" пластмассовыми скребками еще до того, как стекло начало оттаивать.

Такая практика оправдана лишь в том случае, если скребок изготовлен из мягкого пластика или плотной резины.

В противном случае вы рано или поздно гарантированно поцарапаете стекло, и эти микроцарапины будут создавать блики и затруднять видимость при движении в контровом свете, а это уже вопрос не столько эстетики, сколько безопасности. Помните также о том, что счищать снег и наледь с "лобовухи" даже мягкими полимерными скребками можно лишь, когда оно относительно чистое. В противном случае песок и грязь, осевшие на стекле, сработают как абразив, опять-таки царапая прозрачную поверхность.

Задействовать стеклоочистители

Завзятые лентяи, стремясь очистить лобовое стекло с налипшим снегом или еще не оттаявшей наледью, вообще не выходят из салона, а делают ставку на стеклоочистители, включая, конечно же, самый интенсивный режим.

Если "дворники" примерзли за время холодной стоянки, вы запросто моете сжечь предохранитель. Если же стеклоочистители начали двигаться и елозят, что есть сил, по полуочищенному стеклу, вы провоцируете быстрый износ резиновых элементов щеток.

Сказанное выше о растирании по "лобовухе" налипшего мусора, песка и пыли тоже остается актуальным. Поэтому не ленитесь и не гоняйте "дворники" без нужды.

Использование химикатов

Эффективным, но нередко губительным для ЛКП и резиновых элементов машины является использование спецсредств для удаления льда и снега.

Такие спреи и аэрозоли "антилед" выполняют, как правило, на основе спиртов, но "умельцы" используют также, к примеру, солевой раствор (1-2 ложки поваренной соли на стакан воды), смесь денатурата и глицерина или смесь спирта или водки с моющим средством.

Что касается растворов на основе соли, в теории вы сможете аккуратно протереть "лобовуху" тряпкой, смоченной таким солевым раствором и затем удалить остатки смеси. И тем не менее риск, что соль попадет в технологические полости и начнет разъедать металл и полимеры, велик. Поэтому делать так мы не рекомендуем. Что же касается спецхимикатов, они неплохо справляются с разморозкой, но многие из них оставляют на стекле пленку и разводы, что не лучшим образом сказывается на безопасности движения.

Сидеть в салоне

Наконец, ошибкой будет положиться на различные электроподогревы и штатный отопитель и остаться при этом сидеть в машине, того хуже - сидеть целым экипажем.

Дело в том, что выдыхаемый воздух содержит много влаги, а если на улице идет снег, то эту влагу седоки еще и занесут в салон на верхней одежде.

В результате по мере прогрева автомобиля влага начнет конденсироваться на окнах изнутри, а потом таять, провоцируя запотевание. Так что оптимальным вариантом при очистке стекол будет запустить обогрев, выйти из машины и начать очищать кузов от снега. Так вы еще и исключите ситуацию, когда в движении снег на крыше начнет таять, спадать комьями или стекать ручьями по стеклам и проемам.