Почему ломается коробка "автомат": главные причины

После двигателя самым важным агрегатом автомобиля является коробка передач. А если брать предпочтения современных автолюбителей, то автоматическая коробка передач. Учитывая количество разновидностей этого узла и разнообразие производителей, а также связанные с этим проблемы, не все коробки показывают выдающуюся надежность. Профильными автосервисами накоплена большая статистика неполадок автоматов, и, как показывает практика, главных причин выхода из строя всего три.

1. Износ компонентов трансмиссии

Самая очевидная и распространенная проблема "автомата" - его износ, то есть потеря физических свойств компонентов трансмиссии, выработка их ресурса и усталость металла.

Поскольку в автоматической трансмиссии огромное количество трущихся деталей, рано или поздно им приходит конец.

Из-за старости, ежедневных нагрузок и перегревов, а также прочих факторов теряют свои свойства всевозможные сальники, прокладки и втулки, забиваются отложениями гидравлические магистрали. Подвержены разрушению фрикционы, шестеренки, валы, подшипники, муфты, диски и прочие детали.

В общем, как бы аккуратно владелец ни эксплуатировал автомобиль с автоматической коробкой передач, в какой-то момент времени ее все равно придется ремонтировать. И чем больше пробег и возраст автомобиля, тем ближе дата этого ремонта и масштабнее его объем. Обманывать законы физики не могут даже самые именитые производители, выпускающие самые надежные коробки передач.

2. Неправильная или ударная эксплуатация

Фото: Андрей Полухин/РГ

Вторая по распространенности проблема, которая параллельно является усугубляющей первую причину поломок "автомата" - неправильная эксплуатация коробки. Понятие это, на самом деле, достаточно обширное и может включать в себя даже те факторы, которые водитель изначально не считает ошибочными.

Чаще всего к неправильной эксплуатации относится несоблюдение интервалов замены трансмиссионного масла, что очень быстро приводит к проблемам. Сюда же можно сразу относить езду с низким уровнем жидкости, а также использование неподходящих по качеству и характеристикам смазывающих веществ.

Второй фактор этой группы - ударные нагрузки: "отжиги" со светофоров, рваная манера движения, езда на непрогретой трансмиссии, внедорожные вылазки с регулярными пробуксовками и частые поездки с тяжелым прицепом "на хвосте" приводят к резкому падению ресурса "автомата". Даже частая парковка машины с автоматической трансмиссией на уклоне считается отягощающим эксплуатацию обстоятельством.

Еще один неожиданный пример неправильной эксплуатации - установка дополнительного оборудования в виде разного вида несертифицированных защит днища. Например, любители офф-роуда часто устанавливают на внедорожники перекрывающие доступ к вентиляции защитные листы, что приводит к повышенной температуре работы "автомата" и его выходу из строя.

3. Конструктивные просчеты производителей

Фото: Ренат Закиев/ РГ

Последняя по распространенности причина поломки "автомата" - ошибки конструкторов и экономия автопроизводителей. К сожалению, в силу тех или иных причин, производители агрегатов иногда ошибаются, что приводит к появлению так называемых "проблемных" коробок передач, о которых мы также писали ранее. Ошибки эти бывают разных видов, а порой являются следствием банальной экономии на производственных издержках.

Типичным примером проблемной трансмиссии является роботизированная коробка DSG первых лет производства, которую концерн VAG выпустил в "сыром" виде и доводил уже по ходу реальной эксплуатации.

Кроме того, производители агрегатов нередко ошибаются с поставщиками запчастей: конструктивно "автомат" может быть хорошим, однако какой-либо его компонент оказывается неудачным, выводя из строя всю трансмиссию. Таким "автоматом" является, к примеру, простая французская коробка AL4, которой не повезло с поставщиком соленоидов, работающих каждый раз неизвестное количество времени.

Еще одна распространенная проблема производителей - использование одной и той же трансмиссии на автомобилях разной мощности. Ради экономии автоконцерны, например, устанавливают одну коробку передач на модель мощностью 120, 170 и даже 200 лошадиных сил. Даже если в теории "автомат" должен выдерживать максимальный уровень крутящего момента, абсолютно очевидно, что одна и та же коробка передач протянет вдвое больше с мотором 120 л.с. вместо 200. В этот же раздел можно отнести и перенос производства деталей в страны с более дешевой рабочей силой, а также экономия на материалах производства коробки. Например, американский "автомат" GM 6T30\40 заметно ухудшился, как только оказался на конвейере в Китае.

Ну и игра на поводу у клиентов, порой тоже сказывается на качестве не лучшим образом. Автопроизводители, желая получить конкурентное преимущество, нередко оснащают коробки передач дополнительными функциями, например, спортивными режимами, которые при агрессивной манере вождения владельцев усугубляют ситуацию с надежностью, особенно на автомобилях с мощными двигателями.