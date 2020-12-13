Почему ломается коробка "автомат": главные причины

Самая очевидная и распространенная проблема "автомата" - его износ, то есть потеря физических свойств компонентов трансмиссии, выработка их ресурса и усталость металла.
Поскольку в автоматической трансмиссии огромное количество трущихся деталей, рано или поздно им приходит конец.
Из-за старости, ежедневных нагрузок и перегревов, а также прочих факторов теряют свои свойства всевозможные сальники, прокладки и втулки, забиваются отложениями гидравлические магистрали. Подвержены разрушению фрикционы, шестеренки, валы, подшипники, муфты, диски и прочие детали.
В общем, как бы аккуратно владелец ни эксплуатировал автомобиль с автоматической коробкой передач, в какой-то момент времени ее все равно придется ремонтировать. И чем больше пробег и возраст автомобиля, тем ближе дата этого ремонта и масштабнее его объем. Обманывать законы физики не могут даже самые именитые производители, выпускающие самые надежные коробки передач.
Вторая по распространенности проблема, которая параллельно является усугубляющей первую причину поломок "автомата" - неправильная эксплуатация коробки. Понятие это, на самом деле, достаточно обширное и может включать в себя даже те факторы, которые водитель изначально не считает ошибочными.
Чаще всего к неправильной эксплуатации относится несоблюдение интервалов замены трансмиссионного масла, что очень быстро приводит к проблемам. Сюда же можно сразу относить езду с низким уровнем жидкости, а также использование неподходящих по качеству и характеристикам смазывающих веществ.
Второй фактор этой группы - ударные нагрузки: "отжиги" со светофоров, рваная манера движения, езда на непрогретой трансмиссии, внедорожные вылазки с регулярными пробуксовками и частые поездки с тяжелым прицепом "на хвосте" приводят к резкому падению ресурса "автомата". Даже частая парковка машины с автоматической трансмиссией на уклоне считается отягощающим эксплуатацию обстоятельством.
Еще один неожиданный пример неправильной эксплуатации - установка дополнительного оборудования в виде разного вида несертифицированных защит днища. Например, любители офф-роуда часто устанавливают на внедорожники перекрывающие доступ к вентиляции защитные листы, что приводит к повышенной температуре работы "автомата" и его выходу из строя.
Последняя по распространенности причина поломки "автомата" - ошибки конструкторов и экономия автопроизводителей. К сожалению, в силу тех или иных причин, производители агрегатов иногда ошибаются, что приводит к появлению так называемых "проблемных" коробок передач, о которых мы также писали ранее. Ошибки эти бывают разных видов, а порой являются следствием банальной экономии на производственных издержках.
Типичным примером проблемной трансмиссии является роботизированная коробка DSG первых лет производства, которую концерн VAG выпустил в "сыром" виде и доводил уже по ходу реальной эксплуатации.
Кроме того, производители агрегатов нередко ошибаются с поставщиками запчастей: конструктивно "автомат" может быть хорошим, однако какой-либо его компонент оказывается неудачным, выводя из строя всю трансмиссию. Таким "автоматом" является, к примеру, простая французская коробка AL4, которой не повезло с поставщиком соленоидов, работающих каждый раз неизвестное количество времени.
Еще одна распространенная проблема производителей - использование одной и той же трансмиссии на автомобилях разной мощности. Ради экономии автоконцерны, например, устанавливают одну коробку передач на модель мощностью 120, 170 и даже 200 лошадиных сил. Даже если в теории "автомат" должен выдерживать максимальный уровень крутящего момента, абсолютно очевидно, что одна и та же коробка передач протянет вдвое больше с мотором 120 л.с. вместо 200. В этот же раздел можно отнести и перенос производства деталей в страны с более дешевой рабочей силой, а также экономия на материалах производства коробки. Например, американский "автомат" GM 6T30\40 заметно ухудшился, как только оказался на конвейере в Китае.
Ну и игра на поводу у клиентов, порой тоже сказывается на качестве не лучшим образом. Автопроизводители, желая получить конкурентное преимущество, нередко оснащают коробки передач дополнительными функциями, например, спортивными режимами, которые при агрессивной манере вождения владельцев усугубляют ситуацию с надежностью, особенно на автомобилях с мощными двигателями.