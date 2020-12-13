Почему не надо промывать двигатель автомобиля перед заменой масла

Промывать двигатель перед заменой масла или нет? Споры об этом не утихают уже много лет, и даже более того - обострились с появлением на рынке новых моделей лубрикантов, равно как химикатов для экспресс-промывок - так называемых "пятиминуток". Давайте и мы разберемся в этом вопросе.

Почему промывку двигателя рекомендовали раньше

В стародавние времена, к коим условно отнесем года до "миллениума", заливка промывочного масла после слива "отработки", а уж тем более при переходе с одного вида смазки на другой, настоятельно рекомендовалась.

Дело в том, что после стандартного слива масла, скажем на ТО, в двигателе остается как минимум 15% отработки, а это микропыль, несгоревшие частицы топлива, лаки и продукты износа.

Весь этот мусор задерживается в скрытых полостях двигателя и после заливки свежего масла моментально ухудшает его состав. Кроме того, рекомендации по промывке основывались на том, что большая часть автопарка страны активно использовала "минералку" и "полусинтетику", что во многом объяснялось соображениями экономии. Между тем в таких, назовем их условно, бюджетных смазках был крайне низок процент чистящих и моющих присадок. Отсюда, собственно, и многочисленные рекомендации по промывке, которые давали пару десятков лет назад.

Способы промывки двигателя

Экономы практиковали следующие бюджетные способы выгнать остатки "отработки" - после слива основного объема масла - отворачивали фильтр и "трогали" мотор стартером, после чего из магистрали выходило еще какое-то количество масла. Для удаления остатков "отработки" использовали также специальные шприцы с присоединенной к ним капельницей и даже продувочный пистолет.

Что же касается собственно промывки, промывочное масло заливали в мотор уже после слива "отработки", давали силовому агрегату поработать на такой смазке четверть часа, после чего промывочный материал сливался, ставился новый фильтр и заливалось уже новое масло. Кроме того, практиковался и такой способ - в двигатель заливалось обычное моторное масло, на котором можно было проехать несколько десятков километров, после чего оно сливалось, унося с собой остатки отложений.

Особая статья - использование "пятиминуток". Такие средства заливают в мотор перед заменой масла, после чего двигатель работает на холостом ходу пять - десять минут. Минус "пятиминуток" состоит в том, что их остатки с агрессивными моющими свойствами остаются в моторе, ухудшают характеристики уже нового масла и вредят прокладкам и сальникам.

Почему классическая промывка в большинстве случаев не нужна, а может быть и вредна

Современные моторные масла, в особенности синтетические, от ведущих производителей, отличаются хорошими моющими свойствами уже по умолчанию. Поэтому, если вы по регламенту льете в ваш двигатель качественную "синтетику", этим и ограничьтесь. В тех случаях, когда происходит замена определенного типа смазки на аналогичный, промывать двигатель также нет необходимости.

Более того, любое промывочное масло, прямо скажем, инородная для двигателя субстанция. В его состав входят присадки, растворяющие грязь и выводящие шлак, а также компоненты для устранения дефектов и царапин на поверхности мотора. Теперь представьте - вы промыли мотор, извините за тавтологию "промывкой", и слили ее.

Но при этом в скрытых полостях мотора опять-таки останется 10-15% промывочного масла, и оно смешается с уже новым, свежим, которое вы зальете после. Потому уж если занялись промывкой, озаботьтесь тщательным удалением ее остатков. Как это сделать, - читай выше - "трогание" мотора стартером, специальные шприцы и продувочный пистолет.

Когда в промывке двигателя есть прямой смысл

Промывка двигателя по-прежнему рекомендована, если вы решили сменить минеральное моторное масло на полусинтетику или синтетику. Дело в том, что после слива "минералки" большая часть внутренних поверхностей мотора покрыта тягучей, плохо растворимой масляной пленкой. По сути это аналог лака.

Промывочная жидкость имеет ингредиенты, которая растворяет и убирает этот налет. Прямой смысл в промывке имеется также, когда вы меняете марку или производителя масла, когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз или контрафактный лубрикант. Промывайте также моторы с изношенной цилиндропоршневой группой, когда имеет место повышенный расход масла на угар.

Рекомендована промывка также после любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием головки блока цилиндров. И, наконец, это стоит сделать, когда вы приобрели машину с пробегом и не уверены, какое масло залито в мотор и как давно оно там находится. И в заключение - главный совет: меняйте масло примерно на пробеге 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей, и никакая промывка вам точно не понадобится.