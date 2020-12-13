Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций

Сенатор Алексей Пушков выразил удивление протестом Киева из-за расширения Россией санкций в отношении украинских физических лиц.

Речь идет о списке из 849 украинцев, который утвердило правительство России, введя в отношении этих лиц персональные санкции. МИД Украины выразил протест в связи с этими мерами.

"Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?", - написал Пушков в Twitter, напомнив, что санкционную спираль раскрутил именно Киев, который в 2015 году ввел санкции против сотен российских граждан, а затем "не раз пополнял данный список".