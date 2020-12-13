Вильфанд пообещал оттепель нескольким регионам России

Как и прогнозировали синоптики, на следующей неделе холодный антициклон начнет разрушаться, что скажется на температуре воздуха. В центре европейской территории России ожидается оттепель, а в Приволжье - аномальное потепление.

"В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга начнутся оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Приволжском округе в середине недели температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы. Это касается регионов Средней Волги, а на Нижней Волге - около нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе воздух в Москве может прогреться до +4 градусов. А вторая половина месяца может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями. Интересно, что в декабре прошлого года практически весь месяц держались плюсовые температуры. А 24 декабря в Москве днем было плюс 7,6 градуса. Затем началось небольшое похолодание. И 31 декабря днем было плюс 2 градуса, ночью совсем небольшой минус.