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13.12.2020 20:55
Рубрика: Спорт

"Ростов" обыграл "Ахмат" и вышел на четвертое место в РПЛ

Текст: Александр Ершов

В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Ахмат" на домашней арене уступил "Ростову" - 0:1 (0:0). После этой победы донской клуб набирает 32 очка и выходит на четвертое место в российской Премьер-лиге.

Фото: РИА Новости
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В минувшем туре обе команды, которые под руководством Валерия Карпина и Андрея Талалева показывают очень симпатичный футбол и находятся вверху турнирной таблицы, потерпели обидные для себя поражения: "Ростов" дома от аутсайдера "Уфы" - 0:1, а "Ахмат" в гостях от "Сочи" - 0:2 (причем грозненцы при ничейном счете не реализовали пенальти).

Поэтому сегодняшний поединок оказывался крайне важным для каждого их оппонентов в плане упрочения их позиций в первенстве.

Хозяева по уже сложившей при нынешнем наставнике традиции сразу с помощью высокого прессинга попробовали завладеть инициативой. Однако ростовчане к этому были явно готовы, помарок в обороне не допускали, а самого Беришу - самого креативного футболиста грозненцев, когда тот оказывался с мячом, встречали по два-три человека.

А единственный голевой момент на 15-й минуте "Ахмат" создал после подачи с углового с правого фланга, когда удар головой Нижича с пяти метров голкипер дончан Песьяков вытащил в красивом прыжке из-под перекладины.

А вот атакующему трио "Ростова", состоящего из Полоза, Еременко и Байрамяна (с выдвигавшимся к ним регулярно на помощь Норманном), добираться до штрафной оппонента практически не получалось.

В результате собравшиеся на "Ахмат-Арене" болельщики в перерыве пока невыразительного матча в основном обсуждали не саму игру, а сразу два сильных землетрясения, которые произошли на территории Чечни за последние сутки…

И даже назначенный на 54-й минуте главным арбитром Николаем Волошиным свободный в штрафной гостей (арбитр посчитал, что Песьяков не имел право брать мяч в руки после срезки Еременко) грозненцы неудачно разыграли и даже не довели до удара.

"Ростову", в свою очередь, вообще перестало даже удаваться проводить хоть какие-то ответные выпады, и Карпин довольно неожиданно в середине тайма вообще убрал с поля Еременко и Байрамяна, выпустив 18-летнего Сухомлинова и 21-летнего шведа Альмквиста. И вскоре Тугарев нанес метров с десяти вообще первый удар по воротам хозяев, а Осипенко после розыгрыша углового едва не послал мяч в сетку.

Богослововец в раскрывающейся игре ответил плотным выстрелом метров с 20-ти - мяч просвистел рядом с ростовской "девяткой".

Зато гости тут же своим шансом воспользовались. На левом фланге Ненахов сбил прорывавшегося Сухомлинова. Тугарев с острого угла со штрафного послал мяч в сторону ворот, где набегавший Алесами пригнулся, смутив Шелию, а мяч оказался в сетке ворот - 0:1, 82-я минута.

Первый гол в РПЛ молодого экс-игрока "Локомотива" и оказался победным, позволивший "Ростову" обойти в турнирной таблице столичное "Динамо" и выйти на четвертое место.

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