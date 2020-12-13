В Чечне произошло второе за сутки сильное землетрясение

В Чечне произошло второе за сутки землетрясение - в этот раз магнитудой 4,1 балл по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Землетрясение зафиксировано днем 13 декабря - в 14.40.

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах от города Урус-Мартан.

По данным регионального управления МЧС по республике, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано, сообщает РИА Новости.

Это уже второе землетрясение в Чечне за текущие сутки. Как ранее уже писала "РГ", в 02.50 ночи 13 декабря в Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. По свидетельству очевидцев, они ощущали подземные толчки, а в домах качалась мебель. Однако о жертвах или разрушениях сообщений нет.

Это землетрясение произошло в 14 к югу от Грозного, на глубине десять километров. Однако его ощутили жители всех соседних регионов Северного Кавказа - Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана.