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13.12.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

В Чечне произошло землетрясение силой 4,7 балла

Текст: Юрий Гень
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Землетрясение зафиксировано в 02.50 ночи 13 декабря.

Фото: iStock
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По свидетельству очевидцев, они ощущали подземные толчки, а в домах качалась мебель. Однако о жертвах или разрушениях сообщений нет.

Землетрясение произошло в 14 к югу от Грозного, на глубине 10 километров. Однако его ощутили жители всех соседних регионов Северного Кавказа - Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, это землетрясение было самым сильным за последние семь дней на территории Европы, Средиземного моря и всего Ближнего Востока. В тоже время, среди сейсмологических центров разнятся данные о мощности подземных толчков. Например, по данным грузинского национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения в Чечне составила не 4,7, а все 4,9 баллов, сообщает "Интерфакс".

Как ранее писала "РГ", накануне, 12 декабря, землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на Кубани - в 30 километрах к югу от Анапы на глубине 10 километров. На побережье Черного моря также нет сообщений о жертвах или разрушениях. Толчки ощущали в Новороссийске и Анапе.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Ингушетия СКФО Дагестан

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