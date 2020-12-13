В Чечне произошло землетрясение силой 4,7 балла

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Землетрясение зафиксировано в 02.50 ночи 13 декабря.

По свидетельству очевидцев, они ощущали подземные толчки, а в домах качалась мебель. Однако о жертвах или разрушениях сообщений нет.

Землетрясение произошло в 14 к югу от Грозного, на глубине 10 километров. Однако его ощутили жители всех соседних регионов Северного Кавказа - Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, это землетрясение было самым сильным за последние семь дней на территории Европы, Средиземного моря и всего Ближнего Востока. В тоже время, среди сейсмологических центров разнятся данные о мощности подземных толчков. Например, по данным грузинского национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения в Чечне составила не 4,7, а все 4,9 баллов, сообщает "Интерфакс".

Как ранее писала "РГ", накануне, 12 декабря, землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на Кубани - в 30 километрах к югу от Анапы на глубине 10 километров. На побережье Черного моря также нет сообщений о жертвах или разрушениях. Толчки ощущали в Новороссийске и Анапе.