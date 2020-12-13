На выходных состоялись матчи 18-го тура российской Премьер-лиги. В одном из центральных поединков встречались два участника группового этапа Лиги чемпионов - "Краснодар" и "Локомотив". Крупную победу одержали хозяева, разгромившие москвичей со счетом 5:0.

Еще недавно "красно-зеленые" шли наверху в таблице, боролись за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время краснодарцы терпели неудачи, и, казалось, останутся вообще без еврокубков. Но всего за неделю все круто поменялось: южане единственными из представителей РПЛ остались в еврокубках, поднялись в Премьер-лиге, а "Локомотив" выступает все хуже и хуже.

В Краснодаре команда Марко Николича выглядела безнадежно. Хотя определенный шанс изменить игру у гостей был, но Антон Миранчук не реализовал пенальти при счете 2:0. А во втором тайме "быки" забили еще три мяча и добились заслуженной победы.

- Это праздник для наших болельщиков. При помощи замен мы смогли кардинально усилить игру. У соперника такой возможности не было. У нас впервые за много-много лет была полная заявка. Сейчас в моем распоряжении есть обойма футболистов, каждый из которых может претендовать на место в составе. Рад, что выйти на поле могли почти все, - сказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Самой обсуждаемой игрой тура стал матч в Сочи, где клуб с одноименным названием победил "Спартак" со счетом 1:0.

Впрочем, сам поединок запомнился не столько голом Кристиана Нобоа или чисто футбольными действиями, а скандалами, произошедшими уже после финального свистка.

Все началось с интервью главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. В эфире телеканала "Матч Премьер" специалист заявил, что его оскорбили в перерыве и что один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Краснодарцы выиграли два последних матча в чемпионате России с общим счетом 10:0

- Мне неприятно такое, мне это не нравится. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Хинкеля. "Такое не должно происходить в нашем футболе, - сказал Тедеско.

Позже выяснилось, что игроком, предположительно ударившим Хинкеля был Жоаозиньо. Впрочем, хавбек "Сочи" поспешил опровергнуть эту информацию. А один из тренеров южан Олег Фоменко и вовсе заявил, что конфликт после матча спровоцировал Тедеско.

- Насколько я знаю, Джанаев подошел пожать руку Тедеско, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции. Можно было пожать руки и разойтись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов, - рассказал Фоменко.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как Тедеско и голкипер "Сочи" Джанаев спорят после матча в подтрибунном помещении. А в перерыве Доменико поругался с тренером вратарей хозяйской команды Дмитрием Бородиным. Как признался рулевой "Спартака", Бородин посоветовал ему вести себя прилично на чужой территории.

- Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК "Спартак-Москва" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! - говорится в сообщении на сайте "красно-белых". Какое наказание понесут виновники случившегося - станет известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК).

Если же говорить о ситуации в турнирной таблице, то поражение в "Сочи" может дорого обойтись "Спартаку" в битве за чемпионство. Осечкой конкурента воспользовался "Зенит", обыгравший на своем поле столичное "Динамо" - 3:1.

Благодаря победе "сине-бело-голубые" оторвались от спартаковцев на три очка - 38 против 35. К слову, в чемпионате России "Зенит" не проигрывает уже шесть встреч.

Тем временем сенсационно потерял очки в домашнем матче ЦСКА. Армейцы в большинстве вели 2:1 у "Урала" после удаления Павла Погребняка, но уже на 90-й минуте гости сравняли счет усилиями Игоря Калинина. Как итог - 2:2 и "красно-синие" упустили возможность выйти на второе место.