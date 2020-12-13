Новости

Ученые выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета 01:45
Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения 14 декабря 01:37
Неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке 00:57
Reuters: Хакеры взломали Минфин США 00:50
Экономист заявил о намерении украинских властей "задушить" народ 00:31
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 13.12.2020
Умер легендарный командир СОБРа 13.12.2020
Трамп заблокирует проект оборонного бюджета с санкциями против РФ 13.12.2020
ЦСКА в большинстве упустил победу над "Уралом" 13.12.2020
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из Maybach 13.12.2020
Минобороны РФ сообщило о 4 тысячах военнослужащих с коронавирусом 13.12.2020
Американский генерал назвал Россию великой державой 13.12.2020
Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве 13.12.2020
От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд 13.12.2020
Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка 13.12.2020
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 13.12.2020
Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов 13.12.2020
"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии 13.12.2020
Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 13.12.2020
Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 13.12.2020
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 13.12.2020
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 13.12.2020
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 13.12.2020
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 13.12.2020
Путин встретит Новый год с родными и близкими 13.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
13.12.2020 22:02
Рубрика: Спорт

Перешли на разгромы

"Краснодар" победил "Локомотив" со счетом 5:0
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8335)
На выходных состоялись матчи 18-го тура российской Премьер-лиги. В одном из центральных поединков встречались два участника группового этапа Лиги чемпионов - "Краснодар" и "Локомотив". Крупную победу одержали хозяева, разгромившие москвичей со счетом 5:0.
Краснодарцы набрали приличную форму и собираются вернуться на лидирующие позиции в РПЛ. Фото: РИА Новости Краснодарцы набрали приличную форму и собираются вернуться на лидирующие позиции в РПЛ. Фото: РИА Новости
Краснодарцы набрали приличную форму и собираются вернуться на лидирующие позиции в РПЛ. Фото: РИА Новости

Еще недавно "красно-зеленые" шли наверху в таблице, боролись за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время краснодарцы терпели неудачи, и, казалось, останутся вообще без еврокубков. Но всего за неделю все круто поменялось: южане единственными из представителей РПЛ остались в еврокубках, поднялись в Премьер-лиге, а "Локомотив" выступает все хуже и хуже.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
"Зенит" обыграл "Динамо" и стал единоличным лидером РПЛ

В Краснодаре команда Марко Николича выглядела безнадежно. Хотя определенный шанс изменить игру у гостей был, но Антон Миранчук не реализовал пенальти при счете 2:0. А во втором тайме "быки" забили еще три мяча и добились заслуженной победы.

- Это праздник для наших болельщиков. При помощи замен мы смогли кардинально усилить игру. У соперника такой возможности не было. У нас впервые за много-много лет была полная заявка. Сейчас в моем распоряжении есть обойма футболистов, каждый из которых может претендовать на место в составе. Рад, что выйти на поле могли почти все, - сказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Самой обсуждаемой игрой тура стал матч в Сочи, где клуб с одноименным названием победил "Спартак" со счетом 1:0.

Впрочем, сам поединок запомнился не столько голом Кристиана Нобоа или чисто футбольными действиями, а скандалами, произошедшими уже после финального свистка.

Все началось с интервью главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. В эфире телеканала "Матч Премьер" специалист заявил, что его оскорбили в перерыве и что один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Краснодарцы выиграли два последних матча в чемпионате России с общим счетом 10:0

- Мне неприятно такое, мне это не нравится. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Хинкеля. "Такое не должно происходить в нашем футболе, - сказал Тедеско.

Позже выяснилось, что игроком, предположительно ударившим Хинкеля был Жоаозиньо. Впрочем, хавбек "Сочи" поспешил опровергнуть эту информацию. А один из тренеров южан Олег Фоменко и вовсе заявил, что конфликт после матча спровоцировал Тедеско.

- Насколько я знаю, Джанаев подошел пожать руку Тедеско, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции. Можно было пожать руки и разойтись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов, - рассказал Фоменко.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как Тедеско и голкипер "Сочи" Джанаев спорят после матча в подтрибунном помещении. А в перерыве Доменико поругался с тренером вратарей хозяйской команды Дмитрием Бородиным. Как признался рулевой "Спартака", Бородин посоветовал ему вести себя прилично на чужой территории.

СМИ: ЦСКА рассматривает вариант с отставкой Гончаренко

- Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК "Спартак-Москва" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! - говорится в сообщении на сайте "красно-белых". Какое наказание понесут виновники случившегося - станет известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК).

Если же говорить о ситуации в турнирной таблице, то поражение в "Сочи" может дорого обойтись "Спартаку" в битве за чемпионство. Осечкой конкурента воспользовался "Зенит", обыгравший на своем поле столичное "Динамо" - 3:1.

Благодаря победе "сине-бело-голубые" оторвались от спартаковцев на три очка - 38 против 35. К слову, в чемпионате России "Зенит" не проигрывает уже шесть встреч.

Тем временем сенсационно потерял очки в домашнем матче ЦСКА. Армейцы в большинстве вели 2:1 у "Урала" после удаления Павла Погребняка, но уже на 90-й минуте гости сравняли счет усилиями Игоря Калинина. Как итог - 2:2 и "красно-синие" упустили возможность выйти на второе место.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край Краснодар ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ
Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками