Впрочем, сам поединок запомнился не столько голом Кристиана Нобоа или чисто футбольными действиями, а скандалами, произошедшими уже после финального свистка.

Все началось с интервью главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. В эфире телеканала "Матч Премьер" специалист заявил, что его оскорбили в перерыве и что один из игроков "Сочи" ударил его ассистента Андреаса Хин­келя.

- Мне неприятно такое, мне это не нравится. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Хинкеля. "Такое не должно происходить в нашем футболе, - сказал Тедеско.

Позже выяснилось, что игроком, предположительно ударившим Хинкеля, был Жоаозиньо. Впрочем, хавбек "Сочи" поспешил опровергнуть эту информацию. А один из тренеров южан Олег Фоменко и вовсе заявил, что конфликт после матча спровоцировал Тедеско.

- Насколько я знаю, Джанаев подошел пожать руку Тедеско, тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции. Можно было пожать руки и разойтись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов, - рассказал Фоменко.

Тренер "Спартака" Тедеско утверждает, что футболист "Сочи" ударил его ассистента. В то же время южане обвинили Доменико в провокации

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как Тедеско и голкипер "Сочи" Джанаев спорят после матча в подтрибунном помещении. А в перерыве Доменико поругался с тренером вратарей хозяйской команды Дмитрием Бородиным. Как признался рулевой "Спартака", Бородин посоветовал ему вести себя прилично на чужой территории.

- Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК "Спартак-Москва" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! - говорится в сообщении на сайте "красно-белых". Какое наказание понесут виновники случившегося - станет известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК).

Если же говорить о ситуации в турнирной таблице, то поражение в "Сочи" может дорого обойтись "Спартаку" в битве за чемпионство. Осечкой конкурента воспользовался "Зенит", обыгравший на своем поле столичное "Динамо" - 3:1.

Благодаря победе "сине-бело-голубые" оторвались от спартаковцев на три очка - 38 против 35. К слову, в чемпионате России "Зенит" не проигрывает уже шесть встреч.

- Сложная получилась встреча. Начало осталось за "Динамо", позволили создать момент в самом дебюте. Дальше смотрелись лучше, могли забить еще после второго гола. Хорошо, что забили третий после 2:1 и довели матч до заслуженной победы, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

К слову, Семак вошел в топ-5 по числу побед во главе питерского клуба, опередив Дика Адвоката. Победа над "Динамо" стала для специалиста 69-й. По этому показателю Семак уступает только Властимилу Петржеле (73), Лучано Спаллетти (105), Юрию Морозову (121) и Павлу Садырину (125).

Что касается "Динамо", то москвичи пока что идут на четвертом месте в таблице. По мнению Сандро Шварца, его команда неплохо смотрелась против "Зенита".

- Мы хорошо вошли в игру, первые 15 минут проявили себя, могли забить. Потом пропустили, за которое время соперник забил и второй. У нас были не особенно хорошие моменты при переходе из обороны в атаку и наоборот. Во втором тайме хорошо начали, а после пошла вязкая игра. Мы расстроены, но противостоять такой сильной команде всегда сложно. Тем не менее "Динамо" в порядке, - считает Шварц.

Добавим, что накануне в Премьер-лиге состоялось еще две встречи. Результаты матчей "Краснодар" - "Локомотив" и ЦСКА - "Урал" стали известны после подписания номера "РГ" в печать.