С 2021 года на Кубе будет только одна валюта

Куба объединит два вида денежных средств, ходящих в настоящее время по стране - кубинский песо и конвертируемый, стоимость которого эквивалентна одному доллару. Этот процесс начнется 1 января 2021 года, с этого дня официальной валютой страны будет только кубинский песо.

Как заявил президент страны Мигель Диас-Канель, эта реформа "позволит улучшить условия в стране для проведения преобразований, которых требует обновление нашей экономической и социальной модели". Как полагают в Гаване, отмена конвертируемого песо, созданного 26 лет назад, поможет исправить перекосы в экономике страны. Дело в том, что хождение сразу двух видов песо, курс которых значительно отличался друг от друга, вносило неразбериху в бухгалтерский учет государственных компаний, что мешало определению реального финансового состояния Кубы.

Власти страны долго шли к этому шагу. Подготовка к объединению валют велась семь лет. В октябре этого года правительство объявило о своих планах, а теперь определилось и конкретной датой.

Как отмечает EFE, многие кубинцы опасались, что реформа приведет к девальвации валюты и обесцениваю накоплений. Однако объявленный курс нового песо опроверг эти страхи. Один доллар будет стоить 24 новых песо (сейчас курс 1 к 25).

Объединение валют будет сопровождаться пенсионной реформой, изменениями зарплат, а также отменой субсидий. Впрочем, государственное регулирование цен на основные продукты и услуги сохранится.

Как подчеркнул Диас-Канель, завершение периода хождения двух валют "не станет волшебным решением всех проблем", однако позволит добиться более серьезного прогресса в разрешении экономического кризиса, вызванного не только санкциями и эмбарго, но и последствиями пандемии коронавируса.