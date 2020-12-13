Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на скандалы, случившиеся во время и после матча 18-го тура чемпионата России в гостях против "Сочи" (0:1).

Сообщалось, что в перерыве встречи у Тедеско произошел конфликт с тренером вратарей хозяйской команды Дмитрием Бородиным. Якобы Бородин сказал Доменико, что он не на своей территории и потребовал вести себя прилично. У "Сочи" же иная версия: уже после финального свистка голкипер Сослан Джанаев подошел к Тедеско, чтобы пожать руку, на что услышал в свой адрес оскорбления.

"То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. Надеюсь, эта ситуация будет рассмотрена с должной серьезностью и такое больше не повторится никогда. Мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, - на футболе", - цитирует Тедеско пресс-служба "Спартака".

Ранее стало известно, что КДК РФС даст оценку случившемуся конфликту.