В чем секрет популярности Hyundai Santa Fe

В начале 2021 года в России должны начаться продажи обновленного Hyundai Santa Fe - с новыми силовыми установками, огромными "ноздрями" в решетке радиатора и очень объемным внутренним пространством. Чем не повод еще раз взглянуть на предшественника и снова оценить его практичность и работоспособность.

"Корейца" смело можно называть завсегдатаем российских дорог - вот и в моем дворе сейчас обитает минимум три "санты" актуального четвертого поколения. Глаза не перестают выделять их в парковочном ряду - автомобиль и сегодня выглядит свежо и привлекательно.

Это первым делом заслуга трехэтажной оптики со светодиодными ходовыми огнями и "габаритами" L-образной формы наверху. Чуть ниже, в специальной нише, расположился блок из двух фар и "поворотников". На нижнем ярусе - "противотуманки". Радиаторную решетку отличает более обтекаемая по сравнению с предыдущими поколениями форма. Если же взглянуть на автомобиль в профиль, кажется, что он очень мускулист и силен. А вот задняя часть стала не такой объемной, как была. Расположение оптики в нижней части бампера стало поводом для дискуссий о том, насколько практично такое решение, ведь фары в этом случае легко разбить камнями или о бордюр.

Если споры относительно дизайна - вещь столь же постоянная, как дискуссии о том, какая зима лучше - европейская или снежная русская, то интерьер Santa Fe не оставляет поводов для сомнений. Качество материалов и уровень оснащенности однозначно приблизили этот Hyundai к автомобилям премиального сегмента. Передние кресла обиты приятной кожей с перфорацией и снабжены массой электрорегулировок, а мягкая обивка и велюровые вставки на стойках и потолке обеспечивают тишину и уют в салоне. Заметим, что в нашем случае речь не идет о топовой комплектации - это средняя Premium.

Большой сенсорный экран мультимедийной системы смотрит чуть в сторону от водителя, точнее - строго по центру на задний ряд. Впрочем, говорить о том, что это мешает считывать информацию, было бы лукавством. Напротив переднего пассажира - ниша с прорезиненным покрытием для телефона и другой мелочевки. Радует, что наиболее востребованные функции вроде управления климатом, вентиляцией и различными подогревами по-прежнему на виду и под рукой - на привычных тумблерах и клавишах, а не в дебрях сенсорного экрана. Несовременно. Но очень удобно.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Но и на заднем ряду ничуть не хуже. Места много - дети при желании могут разойтись пешком. Диван двигается вперед-назад, угол наклона спинок можно настраивать под себя. Пассажиры могут, не вставая со своих мест, сдвигать правое переднее кресло - для этого придуман переключатель на торце сиденья. Подлокотник посередине, USB-разъемы, обогрев - идеально для семейного использования.

В пятиместном варианте Santa Fe очень вместительная багажная секция - на 625 л. Если сложить спинки задних кресел, получается ровная площадка на 1695 л. Багажник можно отнести к достоинствам корейца не только из-за размеров, но и благодаря органайзеру (спрятан под ковриком) и боковым нишам (в которых удобно хранить емкости). А полноразмерное запасное колесо уже само по себе является редкостью в наши дни.

В линейке кроссовера есть семиместная модель. Но, как известно, третий ряд съедает место сзади - в случае использования всех семи кресел на багаж остается всего-ничего.

Фото: Андрей Полухин / РГ

Под капотом нашего "Санты" разместился 200-сильный дизель объемом 2,2 литра, который трудится в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Мотор за время теста удивил, показав себя если не образцово, то близко к тому - почти со всеми своими задачами он справляется неплохо. Силовой агрегат выдает 440 Н/м момента и, согласно официальным данным, разгоняет почти 2,5-тонный внедорожник до 100 км/ч за 9,4 секунды. Да, он не станет спорткаром, даже если переключиться в спортивный режим, но резво обогнать неторопливого попутчика даже при полной загрузке салона - это вполне про него. Дизель охотно тянет с самых низов и идет дальше без провалов.

Добрых слов заслуживает новый восьмиступенчатый "автомат". Встретить его можно как раз на дизельной версии. Бензиновые Santa Fe оснащаются шестиступенчатой коробкой, которая особых нареканий тоже никогда не вызывала. Эффект "восьмерки" в том, что переключений между передачами не чувствуется вовсе, при этом она позволяет мощному мотору показать все, на что он способен. Реакции на педаль газа внятные и быстрые.

Дуэт движка и коробки стоит признать состоявшимся еще и потому, что показатель расхода топлива уверенно держится в пределах 9 л на 100 км, подскакивая до 10-11 л лишь в жестких пробках, но стремясь к 7 литрам на свободной трассе.

Расхожее утверждение о том, что дизель работает шумнее бензиновых собратьев, можно считать неприменимым к современному Santa Fe. В модельном ряду корейского кроссовера именно дизель - тише и неприметнее. Вообще бесшумность - это, пожалуй, еще один фактор, который приближает "санту" к моделям премиального уровня. В салоне комфортно разговаривать, не оборачиваясь назад и не повышая голос. Впрочем, возможно, это заслуга дополнительной шумоизоляции, которой нет в базовых комплектациях. Лишь в Premier появляется дополнительный слой защиты на ветровом и передних боковых стеклах.

Тише ведет себя и подвеска - неровности на трассах проходит плавно, успешно проглатывает ямы покрупнее на проселочных дорогах. Но в целом автомобилем для бездорожья кореец, конечно же, не является - клиренс всего-то 185 мм (а на деле, похоже, и еще меньше), да и передний свес кузова не позволяет рассчитывать на многое. Santa Fe - даром что полноприводный - в первую очередь городской автомобиль, который чуть более уверенно чувствует себя на раскисшей или заснеженной дороге, чем седан. А вот управляемость на асфальте практически образцовая - отзывчивый руль, минимальные крены на поворотах, информативные тормоза.

Для Santa Fe вполне применима народная мудрость "хочешь полный фарш - бери корейца". Уже в начальной комплектации найдется полный привод, круиз-контроль и двухзонный климат, обогрев передних сидений и руля, задние парктроники и прочие удобные и необходимые вещи. А в следующей в числе прочего появляются мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, система доступа в салон и запуска двигателя без ключа, кожаная отделка интерьера.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Набор электронных ассистентов тоже нескромный, однако большинство входит в пакет Smart Sense, который потребует доплаты в 90 тысяч рублей. Более того, Smart Sense возможен только в качестве "допа" к третьей комплектации Premier. Это и помощник парковки, и активный круиз-контроль с ассистентом езды в пробке, удержания в полосе, система контроля мертвых зон. А также фирменная система безопасного открывания дверей, которая не дает пассажирам открыть замок изнутри, если мимо едет другое транспортное средство (о ней мы уже рассказывали ранее).

Что же касается цены, то дизельный Santa Fe обойдется минимум в 2 589 000 рублей - это будет вторая с начала комплектация Lifestyle. Для сравнения - бензиновая версия стартует с 2 279 000 рублей. Разница существенная, так что сэкономить на топливе вряд ли получится. С другой стороны, 200 л.с. удерживают автомобиль в средней категории транспортного налога, а по динамическим характеристикам дизельная комплектация дарит гораздо больше удовольствия от вождения, чем бензиновая. Если, конечно, не вспоминать про бензиновую версию с 3,5-литровым движком, но это уже, как говорится, тема для отдельного разговора.