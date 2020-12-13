Вакцинация от коронавируса в США начнется в 14 декабря

Прививки от коронавируса SARS-CoV-2 американцам начнут делать 14 декабря. В этот день в США начнется первая фаза вакцинации населения. Препарат, разработанный американской и немецкой фармкомпаниями, поступит в 145 медцентров, которые имеют оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины, то есть сертификация препарата прошла по ускоренной схеме. Зеленый свет был получен и от CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Американский лидер Дональд Трамп вечером 12 декабря пообещал начать вакцинацию "менее чем через 24 часа". По словам политика, в самое ближайшее время препарат поступит во все штаты.