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Рубрика: В мире

Вакцинация от коронавируса в США начнется в 14 декабря

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Прививки от коронавируса SARS-CoV-2 американцам начнут делать 14 декабря. В этот день в США начнется первая фаза вакцинации населения. Препарат, разработанный американской и немецкой фармкомпаниями, поступит в 145 медцентров, которые имеют оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, сообщает агентство "Интерфакс".

Фото: AFP/Yasin AKGUL
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Напомним, ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины, то есть сертификация препарата прошла по ускоренной схеме. Зеленый свет был получен и от CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Американский лидер Дональд Трамп вечером 12 декабря пообещал начать вакцинацию "менее чем через 24 часа". По словам политика, в самое ближайшее время препарат поступит во все штаты.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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