"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса

Футбольный клуб "Аякс" прокомментировал арест нападающего команды Куинси Промеса, которого обвиняют в нанесении ножевых ранений родственнику.

В клубе из Нидерландов не спешат с выводами относительно виновности своего футболиста. Экс-игрок московского "Спартака" Промес был арестован в воскресенье. Месяц назад в полицию обратился один из родственников игрока, заявивший, что он нанес ножевое ранение в июле во время ссоры.

В клубе настаивают на том, что это "досадная проблема". "Если вас в чем-то обвиняют, это не значит, что вы это сделали. "Аякс" считает, что пока слишком рано говорить об этом", - заявил Fox Sports Netherlands один из сотрудников клуба.

Сам Промес отрицает свою вину. Его адвокат заявил, что в момент инцидента футболиста вообще не было в указанном месте.