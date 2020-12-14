Распоряжение губернатора Амурской области от 11 декабря 2020 года № 286-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р."

1. Внести изменение в приложение № 2 к распоряжению губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 27.11.2020 № 275-р), изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 19.00 (в иное время только навынос).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 21.12.2020.

В.А.Орлов







