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14.12.2020 12:29
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ официально показал обновленный Lada Largus

Текст: Валерий Карташов
АвтоВАЗ показал первое официальное фото обновлённого Lada Largus Cross. Технические характеристики универсала будут объявлены позже.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: www.avito.ru
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Lada Largus Cross получил фирменный Х-образный дизайн передней части кузова с фарами от Renault Logan 2, ячеистую решётку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы, а также боковые зеркала от Lada Vesta и антенну нового образца.

В пресс-служба компании также сообщили, что модель обрела и абсолютно новый интерьер с улучшенной эргономикой.

Отмечается, что у автомобиля теперь солидный, более современный и выразительный внешний вид.

АвтоВАЗ официально анонсировал, что продажи обновлённого Lada Largus запланированы на первое полугодие 2021 года.

Ранее рестайлинговый автомобиль неоднократно фотографировали на линии сборки.

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#Lada