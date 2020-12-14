АвтоВАЗ официально показал обновленный Lada Largus

АвтоВАЗ показал первое официальное фото обновлённого Lada Largus Cross. Технические характеристики универсала будут объявлены позже.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Largus Cross получил фирменный Х-образный дизайн передней части кузова с фарами от Renault Logan 2, ячеистую решётку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы, а также боковые зеркала от Lada Vesta и антенну нового образца.
В пресс-служба компании также сообщили, что модель обрела и абсолютно новый интерьер с улучшенной эргономикой.
Отмечается, что у автомобиля теперь солидный, более современный и выразительный внешний вид.
АвтоВАЗ официально анонсировал, что продажи обновлённого Lada Largus запланированы на первое полугодие 2021 года.
Ранее рестайлинговый автомобиль неоднократно фотографировали на линии сборки.