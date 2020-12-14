АвтоВАЗ официально показал обновленный Lada Largus

АвтоВАЗ показал первое официальное фото обновлённого Lada Largus Cross. Технические характеристики универсала будут объявлены позже.

Lada Largus Cross получил фирменный Х-образный дизайн передней части кузова с фарами от Renault Logan 2, ячеистую решётку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы, а также боковые зеркала от Lada Vesta и антенну нового образца.

В пресс-служба компании также сообщили, что модель обрела и абсолютно новый интерьер с улучшенной эргономикой.

Отмечается, что у автомобиля теперь солидный, более современный и выразительный внешний вид.

АвтоВАЗ официально анонсировал, что продажи обновлённого Lada Largus запланированы на первое полугодие 2021 года.

Ранее рестайлинговый автомобиль неоднократно фотографировали на линии сборки.