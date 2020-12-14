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14.12.2020 14:08
Рубрика: Легковые авто

Chrysler назвал водителей "отстоем", но вскоре взял свои слова обратно

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Chrysler. Фото: Пресс-служба Chrysler.
Фото: Пресс-служба Chrysler.

Компания Chrysler выпустила рекламный ролик, где, по сути, называет большую часть водителей "отстоем". Ролик пару дней демонстрировался во всех социальных сетях, но сейчас уже недоступен, поэтому просто перескажем его содержимое.

Фото: скриншот с youtube.com
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В этом ролике популярная актриса Кэтрин Хан ("Плохие мамочки", "Мы - киллеры"), выступает в роли циничной телеведущей, задающей вопросы участникам выдуманного интеллектуального шоу "Почему бы вам не водить гибрид?" Если точнее, вопрос в шоу один, и он созвучен его названию.

Первым на кнопку жмет мужчина в очках, его реакция просто мгновенна: "О, это слишком дорого?" "Совсем наоборот! - опровергает такое предположение ведущая, - правительство предоставляет налоговый вычет 7500 долларов при покупке гибридного Chrysler Pacifica!"

Потом на вопрос пытается ответить женщина средних лет: "Я знаю! Из-за запаса хода!" Конечно же, это предположение тоже оказывается неверным, ведь Pacifica может проехать без дозаправки 836 километров. В итоге ведущая раскрывает игрокам жесткую правду: "Правильный ответ: я не вожу гибрид, потому что я отстой!"

Chrysler Pacifica продается и в России, но американская реклама для нас неактуальна. Прежде всего, нам недоступна гибридная версия минивэна. Да и цена 4 490 000 рублей - даже с учетом возможных субсидий - вызывает у среднего российского автомобилиста оторопь.

#Chrysler