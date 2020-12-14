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Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones

Новости
    14.12.2020, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Дмитрий Ловецкий/РИА Новости Фото: Дмитрий Ловецкий/РИА Новости
Фото: Дмитрий Ловецкий/РИА Новости

Телеканал FX (входит в холдинг Disney) займется сериалом, рассказывающим про пласт ранней истории The Rolling Stones - важнейшей и наиболее влиятельной группы рок-н-ролла. Об этом передает Pitchfork.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики"

Канал заказал пока два сезона, охватывающие период с момента основания коллектива летом 1962-го и до 1972-го, когда RS отправились в американское турне со Стиви Уандером "на разогреве".

Сценарий пишет Ник Хорнби, автор книги High Fidelity, по которой сняты фильм "Фанатик" с Кьюсаком и его женский сериальный ремейк "Меломанка". Продюсирование - от компании Left Bank ("Корона").

Названия у проекта еще нет, по касту и срокам данные пока отсутствуют.

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