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14.12.2020 00:20
Рубрика: Культура

"Еще по одной" Томаса Винтерберга - рекорд по числу "Европейских Оскаров"

Текст: Валерий Кузнецов
В воскресенье, 13 декабря, Европейская киноакадемия объявила результаты голосования своих 3 800 членов, определивших лауреатов "Европейского Оскара" 2020 года.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Лучшим европейским фильмом года признана датская социальная драма "Еще по одной". Она также награждена за лучшую режиссуру Томаса Винтерберга, лучший сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхолм) и за лучшую работу актера Мадса Миккельсена. Конкурентами фильма были "Мартин Иден" (Италия), "Берлин Александерплатц" и "Ундина" (Германия), "Надежда" (Норвегия), "Раскрашенная птица" (Чехия) и "Тело Христово" (Польша).

Фото: iStock
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Европейским открытием назван Карло Сирони, режиссер фильма Sole. Приз за лучшую европейскую комедию получил фильм Эммануэля Курколя "Триумф" (Франция), за лучшую операторскую работу - Маттео Кокко ("Я хотел спрятаться", Италия), за лучшую работу художника - Кристина Касали ("Персональная история Дэвида Копперфильда").

В номинации документальных фильмов лучшим признан "Коллектив" - документальное расследование режиссера Александра Нанэу (Румыния, Люксембург).

Напомним, что в числе номинантов от России в состязании за "Европейского Оскара" участвовали анимационный фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", уступивший первенство французской картине "Хосеп" режиссера Аурэля, и непрофессиональная актриса Наталья Бережная в фильме "Дау. Наташа" - приз достался немецкой звезде Пауле Бир, исполнительнице главной роли в фильме "Ундина".

Новым президентом Европейской киноакадемии избрана Агнешка Холланд (Польша), номинированная в этом году за фильм "Шарлатан" за лучшую режиссуру.

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