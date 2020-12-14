"Еще по одной" Томаса Винтерберга - рекорд по числу "Европейских Оскаров"

В воскресенье, 13 декабря, Европейская киноакадемия объявила результаты голосования своих 3 800 членов, определивших лауреатов "Европейского Оскара" 2020 года.

Лучшим европейским фильмом года признана датская социальная драма "Еще по одной". Она также награждена за лучшую режиссуру Томаса Винтерберга, лучший сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхолм) и за лучшую работу актера Мадса Миккельсена. Конкурентами фильма были "Мартин Иден" (Италия), "Берлин Александерплатц" и "Ундина" (Германия), "Надежда" (Норвегия), "Раскрашенная птица" (Чехия) и "Тело Христово" (Польша).

Европейским открытием назван Карло Сирони, режиссер фильма Sole. Приз за лучшую европейскую комедию получил фильм Эммануэля Курколя "Триумф" (Франция), за лучшую операторскую работу - Маттео Кокко ("Я хотел спрятаться", Италия), за лучшую работу художника - Кристина Касали ("Персональная история Дэвида Копперфильда").

В номинации документальных фильмов лучшим признан "Коллектив" - документальное расследование режиссера Александра Нанэу (Румыния, Люксембург).

Напомним, что в числе номинантов от России в состязании за "Европейского Оскара" участвовали анимационный фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", уступивший первенство французской картине "Хосеп" режиссера Аурэля, и непрофессиональная актриса Наталья Бережная в фильме "Дау. Наташа" - приз достался немецкой звезде Пауле Бир, исполнительнице главной роли в фильме "Ундина".

Новым президентом Европейской киноакадемии избрана Агнешка Холланд (Польша), номинированная в этом году за фильм "Шарлатан" за лучшую режиссуру.