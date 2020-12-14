"Еще по одной" Томаса Винтерберга - рекорд по числу "Европейских Оскаров"

Лучшим европейским фильмом года признана датская социальная драма "Еще по одной". Она также награждена за лучшую режиссуру Томаса Винтерберга, лучший сценарий (Томас Винтерберг, Тобиас Линдхолм) и за лучшую работу актера Мадса Миккельсена. Конкурентами фильма были "Мартин Иден" (Италия), "Берлин Александерплатц" и "Ундина" (Германия), "Надежда" (Норвегия), "Раскрашенная птица" (Чехия) и "Тело Христово" (Польша).
Европейским открытием назван Карло Сирони, режиссер фильма Sole. Приз за лучшую европейскую комедию получил фильм Эммануэля Курколя "Триумф" (Франция), за лучшую операторскую работу - Маттео Кокко ("Я хотел спрятаться", Италия), за лучшую работу художника - Кристина Касали ("Персональная история Дэвида Копперфильда").
В номинации документальных фильмов лучшим признан "Коллектив" - документальное расследование режиссера Александра Нанэу (Румыния, Люксембург).
Напомним, что в числе номинантов от России в состязании за "Европейского Оскара" участвовали анимационный фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", уступивший первенство французской картине "Хосеп" режиссера Аурэля, и непрофессиональная актриса Наталья Бережная в фильме "Дау. Наташа" - приз достался немецкой звезде Пауле Бир, исполнительнице главной роли в фильме "Ундина".
Новым президентом Европейской киноакадемии избрана Агнешка Холланд (Польша), номинированная в этом году за фильм "Шарлатан" за лучшую режиссуру.