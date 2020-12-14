Фигуристка Евгения Медведева выступит в показательных выступлениях на ЧР

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева сообщила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Турнир с участием сильнейших фигуристов страны состоится с 24 по 27 декабря. Показательные выступления запланированы на заключительный день соревнований.

Медведева после предсезонных прокатов вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, но так и не вышла ни на один старт из-за серьезных проблем со здоровьем. Помимо травмы спины 21-летняя фигуристка тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. На прошлой неделе стало известно, что она не выступит на чемпионате России.

"Я появлюсь на показательных выступлениях на чемпионате России, постараюсь хотя бы один прыжок поднять. Ножки еще совсем слабенькие, но мы работаем над этим. Может быть, что-то новое подготовим", - сказала Медведева Первому каналу.

По словам спортсменки, она готова выступать и на новогодних шоу. "Это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно тяжелой болезни", - сказала она.