Фигуристка Евгения Медведева выступит в показательных выступлениях на ЧР

Новости

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Индонезию 11:55
Пожар произошел в коллекторе на юго-западе Москвы 11:44
К платформе RussPass подключилось большинство регионов России 11:41
В Москве зарегистрировано 5 874 новых случая COVID-19 11:35
На 90-м году жизни скончался британский писатель Джон Ле Карре 11:29
Названа самая заразная группа пациентов с COVID-19 11:18
СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года 11:17
Молодежная сборная России по хоккею прибыла в Канаду 10:50
Роскосмос опубликовал фото зимнего Байкала 10:50
Директор Политехнического музея Юлия Шахновская сообщила об уходе 10:49
Певица Manizha стала первым российским послом доброй воли УВКБ ООН 10:36
Украина сорвала поставку пулеметов в Турцию 10:30
Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России 10:25
Два российских фильма завоевали Гран-при фестивалей в Германии и Италии 10:18
Суд по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции украинской судоходной компании 10:00
В Японии выбрали иероглиф 2020 года 09:53
В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля 09:33
В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях 09:28
В Хабаровский край доставили вторую партию вакцины от COVID-19 09:25
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку 09:23
Елизавета II отложила запись традиционных поздравлений из-за Brexit 09:15
Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП в Сургуте 09:12
Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний 08:52
В Петербурге замедлилось распространение COVID-19 08:49
Боец ММА Исмаилов победил Штыркова на турнире АСА в Москве 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 10:30
Рубрика: Спорт

Фигуристка Евгения Медведева выступит в показательных выступлениях на ЧР

Текст: Максим Домчев
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева сообщила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Турнир с участием сильнейших фигуристов страны состоится с 24 по 27 декабря. Показательные выступления запланированы на заключительный день соревнований.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Загитова и Медведева вместе выступят в шоу

Медведева после предсезонных прокатов вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, но так и не вышла ни на один старт из-за серьезных проблем со здоровьем. Помимо травмы спины 21-летняя фигуристка тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. На прошлой неделе стало известно, что она не выступит на чемпионате России.

"Я появлюсь на показательных выступлениях на чемпионате России, постараюсь хотя бы один прыжок поднять. Ножки еще совсем слабенькие, но мы работаем над этим. Может быть, что-то новое подготовим", - сказала Медведева Первому каналу.

По словам спортсменки, она готова выступать и на новогодних шоу. "Это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно тяжелой болезни", - сказала она.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России
Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19
Умер знаменитый автор шпионских романов Джон ле Карре
Названа самая заразная группа пациентов с COVID-19
Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками