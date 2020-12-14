Hyundai начал продажи новой Elantra в России. Пока только онлайн

Hyundai Elantra седьмого поколения вышла на российский рынок. Машина оказалась значительно дороже предшественника. Цены на новинку лежат в диапазоне от 1 329 000 до 1 735 000 рублей. Прежнюю версию можно было купить минимум за 1 235 000, максимум за 1 405 000 рублей.

Автомобиль получил новый дизайн, больше пространства в салоне, новые опции. Седан обладает повышенным ездовым комфортом и улучшенной управляемостью, уверяют в компании, словно оправдывая увеличение стоимости. Оснащается машина двигателем 1.6 с отдачей в 128 л.с. и 150-сильным двухлитровым агрегатом. С ними работают 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробки передач.

Уже в базе у модели 15-дюймовые стальные диски, светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и беспроводной связью со смартфонами, камера заднего вида. Водитель может выбирать режимы движения. В салоне должно быть тихо благодаря шумоизоляции капота.

Рулевое колесо и рукоятка коробки передач отделаны кожей. В "зимний" пакет входят подогревы передних сидений, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя и руля. Предусмотрена функция распознавания присутствия пассажиров на заднем ряду - она поможет не "забыть" в салоне спящих детей или тихих домашних питомцев.

Такой автомобиль стоит от 1 329 000 рублей. Версия Active за 1 409 000 и 1 454 000 рублей (в зависимости от двигателя) снабжается колесами большего размера с легкосплавными дисками. Климат-контроль стал двухзонным и получил функцию антизапотевания лобового стекла. Фары ближнего и дальнего света теперь не просто светодиодные, но и проекционного типа. Есть задние парковочные датчики, датчик дождя, круиз-контроль с функцией управления на руле и подогрев задних сидений. Доплатив 45 тысяч, можно получить еще и аудиосистему премиум-класса Bose с 8 динамиками и сабвуфером.

В комплектации Elegance появляются бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, интеллектуальная система открывания багажника, беспроводное зарядное устройство, а также хромированные элементы отделки. Парковочные датчики теперь и спереди. Боковые зеркала складываются, салонное - затемняется. Минимум такая машина стоит 1 535 000 рублей. Но при желании можно взять ее с опциональными пакетами по 60-80 тысяч рублей.

Наконец, производитель предусмотрел юбилейное исполнение Anniversary, посвященное 30-летию модели. У таких автомобилей светодиодные задние фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски, расширенный пакет систем активной безопасности, два 10,25-дюймовых экрана - с приборкой и медиасистемой, музыка Bose, память настроек кресла водителя и комбинированная отделка сидений с натуральной и искусственной кожей. Стоит автомобиль соответствующе - 1 735 000 рублей.

До конца года седан Elantra седьмого поколения можно будет приобрести только на новой площадке онлайн-продаж Hyundai, добавили в компании.