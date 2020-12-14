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14.12.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Яшин, Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в сборную мира всех времен

Текст: Максим Домчев
Французский журнал France Football опубликовал состав сборной мира за всю историю футболу.
Фото: Александр Яковлев/ТАСС Фото: Александр Яковлев/ТАСС
Фото: Александр Яковлев/ТАСС
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Названы претенденты на приз лучшему футболисту XXI века

В команду вошли два действующих футболиста, а также легенды мирового футбола Лев Яшин, Диего Марадона и Пеле. Лучшие футболисты по позициям отбирались по итогам голосования 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Как уже сообщала "РГ", лучшим вратарем в истории футбола признан выступавший за сборную СССР и московское "Динамо" Лев Яшин.

Далее игроки расположены по схеме 3-4-3. В линии обороны лучшими признаны итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр и представляющий Бразилию Кафу.

В средней линии в сборную мира вошли еще один представитель Германии Лоттар Маттеус, не так давно завершивший карьеру испанец Хави, а также два лучших игрока минувшего века аргентинец Диего Марадона и бразильский "король футбола" Пеле.

Последними были названы три нападающих. Одним из них стал игрок команды Бразилии Роналдо, а также два действующих футболиста - лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и выступающий за Португалию и "Ювентус" Криштиану Роналду.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси

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