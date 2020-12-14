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14.12.2020 14:18
Рубрика: Общество

Иммунолог: Россия вышла на плато по коронавирусу

Текст: Ирина Невинная
Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции, но остановится эпидемия только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало", - цитируют Жемчугова РИА Новости.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России

Действительно, уже несколько дней количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания остается на высоком, но примерно равном уровне. В понедельник, по данным оперштаба , прирост числа заболевших составил 27 328  человек - до 2 681 256. В воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу - 28 137, а в пятницу - 28 585. Наибольший прирост сегодня зафиксирован в Москве - 5874, Санкт-Петербурге - 3771 и Подмосковье - 1484.

В оперштабе также назвали регионы с наиболее благоприятной ситуацией по COVID-19. В Чукотском автономном округе не зафиксировано ни одного случая заболевания, в Тыве, Ханты-Мансийском АО прирост был минимален - 0,6%. В Республике Алтай, Ямало-Ненецком и Ненецком АО, Магаданской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Мордовии, Еврейской автономной области, Краснодарском крае - число случаев выросло на 0,7%.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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